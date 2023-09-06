Парламент не встигне прийняти закон про скасування мораторію на тотальні податкові перевірки до 1 жовтня через існуючий графік засідань.

Уряд України сьогодні, 6 вересня, зареєстрував у парламенті законопроект, яким передбачається скасування з 1 жовтня мораторію на проведення тотальних податкових перевірок бізнесу, про що свідчать дані веб-порталу Верховної Ради.

Втім, на думку народного депутата Ярослава Железняка, Верховна Рада України не встигне прийняти закон до вказаної дати через поточний графік засідань, адже після реєстрації документа ще 14 днів відводиться на реєстрацію альтернативних законопроектів. Коли цей термін сплине, засідання Ради у вересні вже не проводитимуться.

"По графіку парламенту навіть у першому читанні цей закон неможливо проголосувати до 1 жовтня", - написав депутат.

Вимоги МВФ та їхня спотворена реалізація

У масштабах країни відтермінування поновлення податкових перевірок - погана новина, оскільки це було однією з вимог Міжнародного валютного фонду. А відтак, виконання цього "структурного маяку" може бути не зарахованим Україні, і подальше фінансування Фондом - опиниться під загрозою.

"Метою законопроєкту є виконання Україною в повному обсязі зобов’язань в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року в частині обмеження дії мораторію на проведення податкових перевірок… Програма розширеного фінансування МВФ на 2023-2026 роки загальною вартістю 15,6 млрд доларів США є частиною пакету підтримки України. Це допомагає залучати ресурси на відбудову, сприяти довгостроковому зростанню та процесу вступу України до ЄС", - зазначають у Мінфіні.

Втім, якщо депутати все ж назбирають голоси для прийняття закону про відновлення перевірок у поточній редакції уряду і зберуться, щоб за нього проголосувати, це завдасть великого удару по підприємцям.

Спершу передбачалося поновлення перевірок тільки для ризикових підприємств, "які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні, та платників податків, які надають фінансові, платіжні послуги". Як пояснює Железняк, це була компромісна версія законопроекту, погоджена з МВФ. Проте, за словами депутата, в останній момент у законопроект було внесені правки, що не були погоджені з Фондом, які розширювали дію перевірок на усі види бізнесу.

Депутат висловлює сумнів, що на голосування законопроекту у такій редакції вдасться назбирати достатню кількість голосів.

"Вчора говорив з колегами депутатами – всі в шоці, ніхто не збирається голосувати", - написав він у своєму каналі в Telegram.

"Маю надію, що Уряд та пан Шурма (заступник голови ОП, який був ініціатором внесення відповідних правок - УНІАН) так саме весело зберуть на цей законопроект голоси в залі, як весело збивали компромісну, погоджену з МВФ норму, про часткове поновлення перевірок виключно для ризикових платників, в законопроекті 8401", - зазначає, своєю чергою, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Повернення довоєнного податкового тиску

З 1 серпня набрав чинності податковий закон, яким повертається довоєнне оподаткування підприємців.

Зокрема, ним було скасовано єдиний податок у 2%. Також законопроектом передбачалося скасувати мораторій на перевірки для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг.

Ухвалення цього закону було однієї з умов, що передбачені угодою з МВФ.

Втім, прийняття цього документу може бути не зараховане Фондом як виконання "структурного маяка", передбаченого меморандумом. Адже, як повідомляв Железняк, "в останній момент Ростислав Шурма (заступник голови Офісу президента - УНІАН) запропонував виключити частину редакції щодо перевірок".

Вас також можуть зацікавити новини: