При цьому на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури.

Польські протестувальники сьогодні розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

"Висловлюємо вдячність польському Міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори які тривали були нелегкими, але головне, що ми маємо результат", - повідомив міністр агрополітики Микола Сольський у Telegram.

Як зазначили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, сьогодні після 10:00 за київським часом польські фермери припинили дії з блокування руху вантажним транспортним засобам перед пунктом пропуску "Гребенне-Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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"Водночас, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту", - наголосили у ДПСУ.

Зазначається, що на цей час з боку суміжної держави накопичення вантажівок не спостерігається, на виїзд з України ваговози рухаються за е-Чергою.

Блокування кордону – останні новини

22 квітня було відновлено рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" після майже трьох місяців блокади зі сторони польських фермерів.

16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажного транспорту на кордоні біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів".

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