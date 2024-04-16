Тепер пропуск вантажівок відбувається у звичайному режимі.

Польські фермери припинили блокувати рух вантажного транспорту на кордоні біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів".

"Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув-Угринів", - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

Зокрема, оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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За даними прикордонників, на даний час на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів, ще 30 вантажівок (з повною масою до 7,5 т) очікують на оформлення на території суміжної держави.

Протести польських фермерів - останні новини

Польські протестувальники вже не перший місяць блокують пункти пропуску з Україною. Таким чином вони начебто виступають проти розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.

Дійшло до того, що агресивні протестувальники навіть висипали українське зерно з вантажівок та вагонів.

На початку квітня повідомлялось, що поляки розширили блокаду кордону на пункт пропуску "Угринів-Долгобичув".

При цьому президент Польщі Анджей Дуда заявив, що проблема блокування польськими фермерами руху на польсько-українському кордоні дуже серйозна, тому і не може так швидко вирішитися. Він наголосив, що саме Брюссель прийняв рішення про зняття обмежень на імпорт продовольства з України до ЄС, і висловив жаль, що це має наслідки і за межами України, в тому числі в Польщі. За його словами, Польща є переважно сільськогосподарською країною, і раптом польський ринок заполонила сільськогосподарська продукція з України.

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