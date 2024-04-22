Рух вантажівок вже відновлено.

Рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" відновлено після майже трьох місяців блокади зі сторони польських фермерів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів. Вона тривала з 9 лютого.

"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - зазначають у ДПСУ.

Польські фермери розблокували "Долгобичув-Угринів"

16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажного транспорту на кордоні біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів".

Водночас 18 квітня польські фермери поновили блокування на польсько-українському кордоні напрямків пунктів пропуску "Корчова - Краківець" і "Медика - Шегині". Протестувальники планували блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" - до 9:00 19 квітня.

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