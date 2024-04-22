ДПСУ сподівається, що проблема вирішиться до 08:00.

У неділю, 21 квітня, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнився рух вантажівок.

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. Причиною послугував збій системи польської митної служби. Через це оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

"Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня. Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком. Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію", - додали прикордонники.

Блокування кордону з Польщею: останні новини

Як відомо, польські перевізники та фермери тривалий час блокували український кордон. Вони вимагали повернути систему дозволів для українських колег, а також обмежити наплив сільськогосподарських продуктів з поза Європейського Союзу.

Днями польський прем'єр Дональд Туск закликав протестувальників припинити блокування кордону, оскільки зараз в Україні вирішується доля війни.

Вже згодом стало відомо, що польські фермери розблокували рух вантажівок у низці пунктів пропуску.

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