Попит на фаворита 2023 року – електромобіль Tesla Model Y – суттєво знизився.

У світовому рейтингу найбільш продаваних авто в цьому році домінують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а найбільш популярною моделлю стала Toyota Corolla. Про це повідомляє "Укравтопром".

І хоча потіснити традиційні бензинові моделі з вершини рейтингу дуже складно, нові моделі електричних авто стрімко набирають популярність, а світова автомобільна промисловість дедалі більше рухається у бік електрифікації.

Нагадаємо, у минулому році Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалось практично ‎неможливим‎, а саме – скинути з п'єдесталу Toyota і стати найбільш продаваним авто. В новому році Corolla повертається на трон.

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Загалом перша десятка найбільш популярних нових легковиків на світовому ринку виглядає наступним чином:

Toyota Corolla – 367 120 одиниць;

Toyota RAV4 – 325 704;

Ford F-Series – 259 191;

Chevrolet Silverado – 244 779;

Honda CR-V – 241 384;

Tesla Model Y – 240 874;

Hyundai Tucson – 195 595;

Ram Pick-Up – 191 993;

Toyota Camry – 187 313;

Kia Sportage – 175 769.

Українській авторинок – що варте уваги

Якщо казати про український ринок, то найбільшою популярністю серед нових авто у травні користувалася Toyota RAV4. На другому місці опинився Renault Duster, на третьому – Mitsubishi L200. Також до п'ятірки потрапили Kia Sportage та Mazda CX-5.

Серед бензинових моделей нових легкових авто найбільшим попитом у травні користувалась Kia Sportage. Лідером серед електромобілів опинився Volkswagen ID.4.

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