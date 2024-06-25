У світовому рейтингу найбільш продаваних авто в цьому році домінують автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, а найбільш популярною моделлю стала Toyota Corolla. Про це повідомляє "Укравтопром".
І хоча потіснити традиційні бензинові моделі з вершини рейтингу дуже складно, нові моделі електричних авто стрімко набирають популярність, а світова автомобільна промисловість дедалі більше рухається у бік електрифікації.
Нагадаємо, у минулому році Tesla Model Y вдалося зробити те, що ще недавно здавалось практично неможливим, а саме – скинути з п'єдесталу Toyota і стати найбільш продаваним авто. В новому році Corolla повертається на трон.
Загалом перша десятка найбільш популярних нових легковиків на світовому ринку виглядає наступним чином:
- Toyota Corolla – 367 120 одиниць;
- Toyota RAV4 – 325 704;
- Ford F-Series – 259 191;
- Chevrolet Silverado – 244 779;
- Honda CR-V – 241 384;
- Tesla Model Y – 240 874;
- Hyundai Tucson – 195 595;
- Ram Pick-Up – 191 993;
- Toyota Camry – 187 313;
- Kia Sportage – 175 769.
Українській авторинок – що варте уваги
Якщо казати про український ринок, то найбільшою популярністю серед нових авто у травні користувалася Toyota RAV4. На другому місці опинився Renault Duster, на третьому – Mitsubishi L200. Також до п'ятірки потрапили Kia Sportage та Mazda CX-5.
Серед бензинових моделей нових легкових авто найбільшим попитом у травні користувалась Kia Sportage. Лідером серед електромобілів опинився Volkswagen ID.4.