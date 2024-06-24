Найбільша частка в цьому сегменті імпортованих авто належить легковикам з бензиновими двигунами.

У травні українці придбали 5,5 тис ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до 5 років. Про це повідомляє портал "Укравтопром".

Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 19,3 тис легковиків з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до 5 років становлять майже 29% від загальної кількості.

Найбільшою популярністю у українців в цьому сегменті імпортованих легкових авто користувались бензинові автомобілі: їх частка склала майже 42%. На другому місці знаходяться електричні авто (37%), на третьому – дизельні автомобілі (9%). На гібридні авто та на автомобілі з ГБО прийшлося 8 і 4%, відповідно.

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Найбільш популярными моделями серед вживаних легковиків віком до 5 років у травні були:

Tesla Model Y – 335 одиниць;

Tesla Model 3 – 319;

Nissan Rogue – 193;

Mazda CX5 – 192;

Hyundai Kona – 188;

Volkswagen Tiguan – 162;

Volkswagen Golf – 140;

Audi Q5 – 128;

Nissan Leaf – 127;

Jeep Cherokee – 111.

Вживані авто – що варте уваги

Раніше експерти назвали моделі вживаних авто, які слід уникати через їхні технічні труднощі: до списку потрапили Vauxhall Astra (Opel Astra), Ford EcoSport та Chrysler 300C. Серед проблем цих моделей спеціалісти виділили, зокрема, низьку якість збірки.

Також експерти радять потенційним автовласникам звернути увагу на вживані Toyota Prius, Citroen C2, Peugeot 108, Citroen C1 та Fiat 500. На думку спеціалістів, ці автомобілі дозволять зекономити на експлуатації.

Нагадаємо, найпопулярнішими в нашій країні моделями вживаних авто з-за кордону у минулому місяці виявились Volkswagen Golf, Renault Megane та SKODA Octavia. Середній вік вживаних автомобілів, які перейшли на українські номери, становив дев'ять років.

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