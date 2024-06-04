Серед бензинових автомобілів у травні найбільшим попитом користувався KIA Sportage.

У травні авто з традиційними двигунами охопили 2/3 ринку нових легкових автомобілів. Це майже стільки же, скільки було і у минулому році.

За інформацією УкрАвтопрома, найбільшим попитом у українців користувались авто з бензиновими двигунами: на них у минулому місяці прийшлося 43,9% продажів нових легковиків. У порівнянні з травнем 2023 року це на 3 відсоткових пункти менше.

Частка дизельних автомобілів практично не змінилась і залишилась на рівні 22,8%. Частка гібридів зросла з 18,6% до 20,9%. Сегмент електричних авто також показав зростання – з 10,9% до 11,7%. На машини з ГБО припало 0,7% продажів нових авто.

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Лідерами за сегментами у травні виявились:

серед бензинових авто – KIA Sportage;

серед дизельних – RENAULT Duster;

серед гібридних – TOYOTA RAV-4;

серед електричних – VOLKSWAGEN ID.4;

серед автомобілів з ГБО – KIA Cee'd.

Авторинок України – що цікавого

У минулому місяці найбільш популярною моделлю на українському ринку нових легкових авто стала TOYOTA RAV-4. Також до трійки лідерів увійшли RENAULT Duster та MITSUBISHI L200.

Загалом десять найпопулярніших автомобілів сформували у минулому місяці більше третини ринку нових легкових автомобілів.

У квітні найбільшим попитом серед нових легковиків користувався RENAULT Duster. Друге місце посіла TOYOTA RAV-4, третє – MAZDA CX5.

Однією з головних квітневих тенденцій стало стрімке зростання популярності акумуляторних електромобілів (BEV): у позаминулому місяці автопарк країни поповнили понад 4,2 тисячі таких авто.

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