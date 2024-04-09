Китайський експорт автомобілів у минулому році зріс більш ніж на 50%.

Електричні авто з КНР накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на "автостоянки", оскільки виробники і дистриб'ютори стикаються із уповільненням продажів і логістичними проблемами, включаючи нехватку водіїв вантажних автівок. Про це повідомляє FInancial TImes.

"Деякі компанії бронюють слоти для доставки, не замовляючи подальше транспортування", – пише видання.

Як заявили у порту Антверпен-Брюгге, дистриб'ютори автомобілів все частіше використовують паркінги порту у якості депо, бо вони розглядають автомобільні термінали як альтернативу зберіганню продукції у дилерів.

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У свою чергу, представники автопромисловості акцентують увагу на уповільненні продажів китайських авто в Європі, що на їхню думку призводить до перенасичення портів. "Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки", – каже один з менеджерів.

У автомобільній галузі говорять, що деякі китайські електричні авто стоять в портах Європи до 18 місяців, у той час як представники портів просять імпортерів надавати докази подальшого транспортування. "Це хаос", – приводить FT слова ще одного співрозмовника.

В агенції зазначають, що експорт китайських авто у минулому році виявився на 58% вищим, ніж у 2022-му, що викликало значні зміни на ринку. Як повідомлялось раніше, провідні європейські автовиробники вже відчувають загрозу і обмірковують об'єднання заради протидії китайській загрозі.

Електромобілі в Україні – останні новини

Нагадаємо, у лютому повідомлялось, що українці стали частіше обирати авто з Китаю, причому абсолютною більшістю легковиків китайського походження є електромобілі.

У березні український автопарк поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення: якщо порівнювати з минулим роком, попит зріс у 2,3 рази. Серед найбільш популярних моделей нових електричних авто – китайський BYD Song Plus.

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