Престижну нагороду у галузі автомобілебудування присуджує група міжнародних автомобільних журналістів.

У Нью-Йорку оголошено лауреатів премії World Car of the Year 2024: у більшості номінацій перемогли електромобілі, які також стають більш популярними і в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найкращим автомобілем у світі став Kia EV9 – електромобіль, який випускає південнокорейська корпорація Kia Motors з 2021 року. Він здобув також перемогу в номінації "найкращий електромобіль". За результатами голосування Kia EV9 обігнав електрокари BYD Seal та Volvo EX30.

Останній фахівці назвали найкращим міським автомобілем. Серед спортивних авто переможцем став Hyundai Ioniq 5N, а нагорода за дизайн дісталася Toyota Prius.

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World Car of the Year – довідка

World Car of the Year є міжнародною нагородою в галузі автомобілебудування, яку присуджує група професійних міжнародних автомобільних журналістів із понад 20 країн.

Сам конкурс у 2003 році створила організація World Car Awards. Його проводять щороку з січня 2004-го. Минулого року головним переможцем у конкурсі став Hyundai Ioniq 6.

Найпопулярніші авто в Україні та світі

Раніше експерти визначили найпопулярніший автомобіль у світі у 2023 році. Ним став Tesla Model Y: минулого року продали 1,15 млн таких автомобілів (+50,8%). На другому місці опинилась Toyota Corolla, а на третьому – Toyota RAV4.

Щодо України, то в лютому найпопулярнішою моделлю нових авто виявився Renault Duster. На другому місці опинилася Toyota RAV4, на третьому – Volkswagen ID.4.

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