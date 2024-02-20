Європейські автовиробники можуть створити свого роду аналог корпорації Airbus, яка виникла шляхом злиття кількох авіавиробників.

Компанії Volkswagen, Renault та Stellantis завжди були конкурентами, однак зараз вони думають про "немислиме"‎, розглядаючи можливість співпраці між собою заради боротьби зі спільною загрозою в обличчі китайських електромобілів. Про це повідомляє Bloomberg.

"Існує абсолютне визнання того, що в майбутньому компанії, які не зможуть конкурувати з Китаєм, виявляться в біді", — каже головний виконавчий директор корпорації Stellantis Карлос Таварес.

Зазначається, що керівники європейських автомобільних компаній розглядають різні ідеї: від об'єднання ресурсів для розробки до об'єднання підприємств. При цьому найближчі місяці мають вирішальне значення.

Відео дня

"Продажі повністю електричних авто цього року зростатимуть найповільнішими темпами з 2019 року. Зменшення динаміки посилить конкуренцію між виробниками, яку європейці можуть не витримати. Наприклад, китайський електрокар BYD Dolphin виявися дуже схожим за характеристиками на Volkswagen ID.3 (перший серійний електромобіль Volkswagen), але коштує він на 7 тисяч євро дешевше", - пише видання.

З іншого боку, інформує ЗМІ, на європейців тисне Tesla Ілона Маска, яка традиційно контролює значну частину ринку ЄС. Тому фактично зараз на кону доля галузі з 13 млн. робочих місць, що дає 7% ВВП Євросоюзу.

В Україні зростає попит на електромобілі

Раніше стало відомо, що українці розмітають електромобілі. Так, у минулому році в Україну імпортували 37 953 електромобілів, що у 4 рази перевищує імпорт 2021 року.

Найбільш популярними серед них виявилися Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

При цьому імпорт авто в Україну скоротився майже вдвічі у 2023 році. Водночас на електрокари припало 10% від загальної кількості імпортованих в країну авто.

Загалом за минулий рік в Україну завезли 400 тисяч транспортних засобів: це найнижчий показник за останні три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: