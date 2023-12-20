Е-квиток у Львові: перший млинець зійшов нанівець

У Львові із впровадженням безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті підвищилась його вартість. Тепер вона найвища в Україні. УНІАН дізнавався, як це сприйняли містяни і чому проблеми з е-квитком виникли буквально наступного дня.

Транспорт різний – оплата однакова

З 11 грудня у Львові в автобусах, трамваях та тролейбусах діють єдині тарифи, а пасажири мають можливість розрахуватися транспортною карткою ЛеоКарт, банківською картою чи пристроєм з NFC. Можливість оплати готівкою у водія залишається, однак цей спосіб є найдорожчим. Пільговики, за винятком учасників бойових дій, студенти та учні можуть їздити на підставі відповідних ЛеоКарт.

Вартість однієї поїздки в усіх видах транспорту у Львові залежить від способу оплати та складає: 13 гривень – при оплаті транспортною карткою ЛеоКарт, 15 гривень – при оплаті банківською картою чи пристроєм з NFC, 20 гривень – при оплаті готівкою у водія, 6,5 гривні – для студентів при оплаті студентською карткою ЛеоКарт. Придбати транспортну картку можна у кіосках із пресою. Коштує вона 60 гривень, і ще 10 гривень так званого депозиту. Це на випадок, якщо раптом на рахунку закінчаться гроші: пасажир матиме ще на одну поїздку.

Поповнити придбану ЛеоКарт можна одразу в кіоску, у терміналах EasyPay або через мобільний додаток. До слова, стан рахунку на ЛеоКарт у мобільному додатку оновлюється лише наступного дня, тож, сідаючи у трамвай чи автобус, не одразу видно, що на рахунку може не бути необхідної суми.

Відео дня

Загалом львів'яни схвально сприймають ідею безготівкової оплати і на перший погляд все виглядає просто та логічно. Та на практиці – безліч проблем і питань.

Менше готівки – менше автобусів?

Сідаємо у трамвай, аби доїхати зі спального мікрорайону до центру міста. Під час валідації ЛеоКарат чути звуковий сигнал, на екрані з’являється зелена галочка. Отож, поїздка оплачена. Але у жінки, яка стоїть поруч, чомусь весь час вибиває помилку – пише на екрані, що картка заблокована.

"І що я маю робити? Щойно придбала, у кіоску поповнила рахунок… Платити 20 гривень? А якщо немає готівки?", - обурюється панянка.

Виявилося, що валідатори не працюють або працюють з перебоями у багатьох транспортних засобах. Тож деякі водії навіть вимагали у пасажирів оплачувати проїзд готівкою.

Але якщо із трамваями та тролейбусами ситуація більш-менш контрольована, то з автобусами – якась біда. Вже наступного дня після нововведення цих транспортних засобів на маршрутах стало помітно менше. До прикладу, якщо на окремих маршрутах зазвичай було 7-10 автобусів, то тепер їх виїжджає не більше 3-4. І це чудово видно на онлайн-карті.

"У суботу та неділю після 17:00 взагалі не варто розраховувати на маршрутку, - каже львів'янка Оксана Тишкевич. - Я простояла 25 хвилин на зупинці і пішла на трамвай".

Містяни припускають, що водії просто не хочуть виїжджати на маршрути, якщо пасажири не оплачують за проїзд готівкою.

Не працює валідатор – їдеш безплатно?

Після кількох днів використання ЛеоКарт на кількох маршрутах трамваїв та автобусів, на рахунку кореспондента УНІАН сума зменшилась не набагато. Виявилось, що система "зняла" гроші лише за поїздки автобусами.

"У мене така ж ситуація, - каже пасажирка Юлія Лисенко. - Я цілий тиждень їжджу лише трамваями, але на карті як було 100 гривень, так і є. Це що, самій потрібно рахувати, скільки грошей проїздила, і тримати це в голові?".

Перевізники пояснюють, що усі ці проблеми виникли через те, що 12 грудня, наступного дня після впровадження безготівкової оплати, сталася хакерська атака на "Київстар". Саме цей оператор обслуговує систему безготівкової оплати у львівському транспорті. Однак платити 20 гривень готівкою пасажир не зобов'язаний.

"У нас все зав'язано на "Київстар"" - валідатори, GPS тощо. Якщо це все не працює – автобус на маршрут не вийде, - пояснив УНІАН заступник директора фірми-перевізника "Успіх БМ" Володимир Іваськевич. - По місту в нас курсує 60 автобусів, усі вони обладнані валідаторами. Їх встановлювали не самі водії, це коштом міста, облавтодору. Ми зацікавлені, аби був безготівковий проїзд, власне, для цього все й задумувалося. Але, самі розумієте, є дитячі хвороби, якими має перехворіти кожна дитина. Так і в нас – 11 грудня запустили безготівкову оплату, а 12-го – накрився "Київстар"... Але це все мине".

Перевізник спростував твердження про те, що водії автобусів не хочуть виходити в рейс через безготівкову оплату: "Це не так. Повторюся: автобус, у якому не працюють валідатори, не має права виїжджати на маршрут. Якщо поломка сталася під час рейсу, водій зобов'язаний доїхати до кінцевої зупинки і з'їхати на ремонт. Але оплачувати готівкою пасажир не зобов'язаний, і водій не має права цього вимагати. А увесь минулий тиждень у нас були проблеми з оператором та інтернетом".

Мер Львова Андрій Садовий перепросив містян за пережитий стрес та через те, що багатьом через відсутність інтернету довелося платити готівкою.

У бортовій системі міняють оператора

Перевізники та чиновники визнали, що "Київстару" недостатньо для стабільної роботи системи. Тому почали міняти SIM-картки цього оператора на іншого. Кажуть, після цього оновиться й уся інформація про стан рахунків. Станом на 18 грудня замінили оператора на понад 300 транспортних засобах.

"Шість днів не було зв'язку з бортовою системою у транспортних засобах. Відповідно зараз, на жаль, той зв'язок, який, попри всі намагання, забезпечує "Київстар", недостатній. Тому відбувається поступова заміна SIM-карток на картки іншого оператора. По кожній консолі водія відбувається оновлення програмного забезпечення і відвантажуються дані на сервер. Вся накопичена інформація за шість днів, а це досить великий обсяг, має бути завантажена на сервер. Після цього система почне працювати повноцінно", - пояснює УНІАН директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської мерії Олег Забарило.

Чиновник розповідає, що замінювати картки оператора почали з найбільших автобусних маршрутів, трамваїв, далі перейшли до тролейбусів. Також він зазначив, що вже працює і система розрахунку банківськими картками. Щоправда, поки повільно.

"Це видно на валідаторах – коліщатка на синьому фоні, які іноді з'являються на екрані, сигналізують про те, що валідатор опрацьовує певний масив інформації", - каже Забарило.

Проте ще не у всіх транспортних засобах водії можуть надрукувати квитки, якщо пасажир розраховується готівкою. Це теж через перебої у роботі інтернету. Тому тимчасово вирішили видавати пасажирам квитки старого зразка. Але після повноцінного відновлення роботи системи обіцяють повернутися до видачі квитків виключно з консолі водія (з QR-кодом, – УНІАН).

На думку експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, якщо вся система працюватиме комплексно, у водіїв не буде спокуси покласти зайву копійку до кишені, бо все обліковується, та й зручності для пасажирів – вагомі. Е-квиток має працювати, наприклад, як Netflix – чим більше абонентів, тим він буде дешевшим. Так є в Європі. І коли система запрацює повноцінно, у Львові все теж має бути саме так.

Мирослава Бзікадзе