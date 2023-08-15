Пункт пропуску "Ужгород" тимчасово не працює через проблеми з електропостачанням на суміжному словацькому пункті.

Пункт пропуску "Ужгород" на кордоні Україна та Словаччини тимчасово не працює.

У словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецке", який суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", призупинено оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з відключенням електропостачання, повідомили у Держприкордонслужбі України.

Для перетину кордону у ДПСУ рекомендують обрати пункти пропуску "Малий Березний", "Малі Селменці " та "Чоп (Страж)".

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Як відомо, вранці 5 серпня, пункт пропуску "Ужгород" вже тимчасово припиняв роботу через технічні перебої в роботі електромережі на словацькій стороні. Тоді через аналогічні проблеми також на суміжній стороні також тимчасово не працювали міжнародні пункти пропуску "Дзвінкове - Лонья" та "Косино - Барабаш", що на кордоні з Угорщиною.

Електронна черга на Кордоні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня у міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у тестовому режимі запрацювала електронна черга для перетину кордону пасажирськими автобусами. Щоб перетнути кордон водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус в системі єЧерга та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час.

За першу добу тестування кордон із Польщею через Ягодин перетнули 22 пасажирські автобуси.

В грудні 2022 року у пункті "Ягодин-Дорогуськ" запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону, яка діяла лише для вантажних автомобілів.

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