У пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть місяць.

Сьогодні, 12 липня, на під'їзних шляхах до "Дорогуська" накопичується черга, яка на ранок налічувала 500 ваговозів.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України в Telegram, у пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочались ремонтні роботи, які триватимуть місяць. В ДПСУ просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздки.

"Це уповільнило пропуск вантажівок на в'їзд в Україну. На під'їзних шляхах до "Дорогуська" накопичується черга. На сьогоднішній ранок вона налічувала 500 ваговозів", - йдеться в повідомленні.

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Пункти пропуску на українсько-польському кордоні

Особливо гостра ситуація на українсько-польському кордоні склалася на початку вересня 2022 року. Тоді на ключовому пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" у черзі перебували 2,4 тисячі автівок, а черги досягали довжини 60 кілометрів.

7 червня 2023 року на польскому кордоні було заблоковано рух вантажівок з України.

9 черня 2023 року було заблоковано найбільший пункт пропуску на польському кордоні.

У вихідні дні черги на українсько-польському кордоні істотно зростають, тому людям радять відстежувати стан завантаженості пунктів пропуску. З 1 на 2 липня 2023 рооку, через пункти пропуску на українсько-польському кордоні у Львівській області було пропущено рекордні 61 тисячу осіб та понад 10 тисяч одиниць транспорту. Зауважується, що кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону.

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