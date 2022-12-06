Ключове завдання системи-розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок - єЧерга.

Як повідомили в прес-службі Мінінфраструктури, електронна черга буде запущена 12 грудня. Послуга буде безкоштовною й дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

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Як зазначили у відомстві, враховуючи прогнозовану дату та час прибуття на пункт пропуску, перевізник зможе ефективно планувати рейс.

Ягодин-Дорогуськ вважається одним з найбільш завантажених пунктів. Станом на 9.00 5 грудня 2022 року черга вантажівок на виїзд з України становила 710 транспортних засобів (12 км).

Транспортні перевезення під час війни:

У червні 2022 року ЄС та Україна підписали угоду про вантажні перевезення.

Договір скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для перевезень до ЄС, що дозволяє безперебійно експортувати продукцію з України.Термін дії угоди - рік.

12 жовтня 2022 року у Міністерстві інфраструктури повідомили, що Україна для здійснення міжнародних автоперевезень отримала 100 додаткових базових квот на 2023 рік.

10 листопада 2022 року європарламентарі схвалили угоду між Європейським союзом, Україною та Молдовою щодо спрощення перевезення вантажів. Дане рішення дозволить налагодити вантажне транспортне сполучення, порушене через повномасштабне вторгнення Росії.

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