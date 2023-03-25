На китайські автомобільні бренди, такі як Haval, Chery і Geely, зараз припадає майже 40% продажів нових автомобілів на території агресора.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, росіяни скаржаться на неможливість перейти на автомобілі китайського виробництва.

Як повідомляє Reuters, ціни на китайські автомобілі виявилися непідйомними для громадян Росії.

Навіть ціна "Москвича", деталі до якого поставляє китайська компанія JAC, виглядає зависокою. Модель 3 коштує близько 2 мільйонів рублів (26 195 дол). Ціни на Lada Granta, найпопулярніший автомобіль в РФ, починаються від 680 тис рублів.

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Як йдеться в матеріалі, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайські автовиробники скористалися ситуацією і значно наростили свою присутність на російському ринку через відхід з нього таких компаній, як Renault, Nissan та Mercedes.

На китайські автомобільні бренди, такі як Haval, Chery і Geely, зараз припадає майже 40% продажів нових автомобілів на території агресора, порівняно з менш ніж 10% у січні-лютому 2022 року.

Війна в Україні та падіння російського автопрому

Станом на 3 березня 2022 року понад 70 світових компаній припинили співпрацю з РФ через вторгнення в Україну. Пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes.

16 березня 2022 року "АвтоВАЗ" оголосив про передчасну корпоративну відпустку через проблеми із запчастинами.

У січні 2023 року стало відомо про те, що "АвтоВАЗ" буде випускати Lada тільки в трьох кольорах через відсутність фарби.

Станом на лютий 2023 року Росстат офіційно визнав, що виробництво легкових автомобілів в РФ обвалилося на 67%.

8 березня 2023 року німецький виробник шин Continental відхрестився від російського ринку.

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