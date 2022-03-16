Скоро росіяни не зможуть їздити навіть на "Ладах".

Автомобільний ринок Росії переживає не найкращі часи. Відразу після вторгнення РФ в Україну виробники машин почали масово залишати країну. У список входять Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших компаній. Тепер іномарка — це розкіш для громадян РФ. Однак на території країни-агресора спостерігаються проблеми не тільки з готовими автомобілями, але і з компонентами. Через це призупинити виробництво змушений навіть "АвтоВАЗ".

"Інтерфакс" з посиланням на офіційну заяву передає, що компанія перенесла корпоративну відпустку. Вона пройде з 4 по 24 квітня, а не з 25 липня по 14 серпня, як планувалося раніше.

"Дане рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств в Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року", — сказала прес-служба "АвтоВАЗ".

Компанія сподівається, що "криза компонентів" вирішиться через місяць, але розвинені країни тільки посилюють тиск на РФ, тому 25 квітня "АвтоВАЗ" може знадобитися інша причина для припинення роботи. Зараз виробник випускає автомобілі Lada і Renault. Вже в січні-лютому продажі машин марки Lada впали на 19,4 %. А в березні-квітні показники будуть зовсім мізерними.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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