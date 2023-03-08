На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, німецький виробник шин Continental заявив про продаж своїх активів в Росії.
Як говориться йдеться в заяві Continental, рішення також пов'язане із завершенням 2022 року фіскального року.
"Війна - це також причина, з якої ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку. Він передбачає продаж наших бізнес-активів в Росії, таких як завод в Калузі", – зазначив голова правління і гендиректор Continental Микола Сетцер.
Continental
Continental AG - німецький виробник шин, автомобільної електроніки та інших комплектуючих. Акції компанії враховуються при розрахунку індексу DAX. У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 у 2022 році посіла 511-е місце.
Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великобританії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії, Румунії та США.
Continental призупинила роботу в Калузі через російську агресію проти України і зупинила поставки своєї продукції в Росію ще в березні 2022 року.
Потужність російського підприємства становить близько 4 млн шин на рік, там випускали шини під марками Continental, Gislaved і Matador.
Крах російського автопрому
Станом на 3 березня 2022 року, тобто одразу після вторгнення Росії в Україну, понад 70 світових компаній припинили співпрацю з агресором. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших.
У березні 2022 року "АвтоВАЗ" оголосив про передчасну корпоративну відпустку через відсутність деталей.
30 березня 2022 року Renault заявила про намір позбутися своєї частки в російському "АвтоВАЗі".
30 січня 2023 року стало відомо про те, що "АвтоВАЗ" випускатиме Lada тільки в трьох кольорах через відсутність автомобільної фарби.
3 лютого 2023 року Росстат заявив, що після виходу з країни іноземних автоконцернів виробництво легкових автомобілів обвалилося на 67% до 450 тисяч одиниць. Виробництво відкотилося на 50 років назад.