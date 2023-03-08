Рішення компанії пов'язане з війною в Україні та завершенням 2022 року фіскального року.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, німецький виробник шин Continental заявив про продаж своїх активів в Росії.

Як говориться йдеться в заяві Continental, рішення також пов'язане із завершенням 2022 року фіскального року.

"Війна - це також причина, з якої ми працюємо над контрольованим виходом з російського ринку. Він передбачає продаж наших бізнес-активів в Росії, таких як завод в Калузі", – зазначив голова правління і гендиректор Continental Микола Сетцер.

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Continental

Continental AG - німецький виробник шин, автомобільної електроніки та інших комплектуючих. Акції компанії враховуються при розрахунку індексу DAX. У списку найбільших компаній світу Forbes Global 2000 у 2022 році посіла 511-е місце.

Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великобританії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії, Румунії та США.

Continental призупинила роботу в Калузі через російську агресію проти України і зупинила поставки своєї продукції в Росію ще в березні 2022 року.

Потужність російського підприємства становить близько 4 млн шин на рік, там випускали шини під марками Continental, Gislaved і Matador.

Крах російського автопрому

Станом на 3 березня 2022 року, тобто одразу після вторгнення Росії в Україну, понад 70 світових компаній припинили співпрацю з агресором. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших.

У березні 2022 року "АвтоВАЗ" оголосив про передчасну корпоративну відпустку через відсутність деталей.

30 березня 2022 року Renault заявила про намір позбутися своєї частки в російському "АвтоВАЗі".

30 січня 2023 року стало відомо про те, що "АвтоВАЗ" випускатиме Lada тільки в трьох кольорах через відсутність автомобільної фарби.

3 лютого 2023 року Росстат заявив, що після виходу з країни іноземних автоконцернів виробництво легкових автомобілів обвалилося на 67% до 450 тисяч одиниць. Виробництво відкотилося на 50 років назад.

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