Найглибше річне падіння виробництва в сучасній російській історії до цього фіксувалося Росстатом у 2009 році.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і введених проти агресора санкцій, виробництво легкових автомобілів в Росії в 2022 році обвалилося до історичного мінімуму.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на Росстат, після того, як з країни пішли іноземні автоконцерни виробництво легкових автомобілів обвалилося на 67% до 450 тисяч одиниць.

Найглибше річне падіння виробництва в сучасній російській історії до цього фіксувалося Росстатом в 2009 році. Тоді, в період кризи в світовій економіці і автопромі, було випущено 597 тисяч легкових машин (-59,4% до 2008 року), що свого часу стало найнижчим показником з 1972 року.

Відео дня

Війна в Україні та падіння російського автопрому:

Відразу після вторгнення РФ в Україну виробники машин почали масово залишати країну. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes і багато інших компаній.

У січні-лютому 2022 року продажі машин марки Lada впали на 19,4 %.

16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про передчасне корпоративній відпустці.

30 березня 2022 року французький автоконцерн Renault заявив про намір позбутися своєї частки у російському "АвтоВАЗі".

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що через брак фарби буде випускати Lada лише в трьох кольорах.

Вас також можуть зацікавити новини: