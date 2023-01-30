Зараз можна замовити автомобілі білого, чорного та темно-зеленого кольорів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну "АвтоВАЗ" буде випускати автомобілі Lada лише в трьох кольорах.

Як повідомляють російські "Ведомости" з посиланням на представника автоконцерну, дане рішення пов'язане з нестачею фарби через введені проти агресора санкції.

Зараз можна замовити автомобілі білого, чорного та темно-зеленого кольорів. Придбати машину інших відтінків можливо "не раніше березня". Раніше автомобілі були доступні в шести-восьми кольорах.

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Головними постачальниками лакофарбових матеріалів для автопрому були іноземні компанії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну готові фарби та сировина для їх виробництва потрапили під санкції ЄС. Зараз заміну шукають в країнах Азії, Південної Америки, Кореї та інших країнах, але поки безуспішно.

Ситуація на "АвтоВАЗ":

Відразу після вторгнення РФ в Україну виробники машин почали масово залишати країну. З РФ пішли такі бренди як Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes та багато інших компаній.

У січні-лютому продажі машин марки Lada впали на 19,4 %.

16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про передчасну корпоративну відпустку.

30 березня 2022 року французький автоконцерн Renault заявив про намір позбутися своєї частки у російському "АвтоВАЗі"

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