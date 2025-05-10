Раніше в КМДА попереджали, що 10 травня столичне метро працюватиме з обмеженнями.

Станція "Майдан Незалежності" відновила роботу у звичайному режимі та працює на вхід та вихід для пасажирів. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що напередодні в КМДА попереджали, що 10 травня станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Зазначається, що це пов’язано з проведенням офіційних заходів в Києві за участю іноземних делегацій.

Іноземні гості в Україні - що відомо

Сьогодні вранці, 10 травня, в Київ прибули іноземні лідери — президент Франції Емманюель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Великої Британії та Польщі – Кір Стармер і Дональд Туск.

Відео дня

Перед візитом до Києва німецький канцлер Фрідріх Мерц повідомив, що країни Європи розробили декларацію про припинення вогню в Україні. За словами Мерца, декларація "багато в чому ідентична пропозиції про 30-денне припинення вогню", оскільки європейці підтримують цю ініціативу президента США Дональда Трампа.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в столиці України раді вітати коаліцію рішучих. За його словами, сторони мають багато роботи та чимало тем для обговорення.

"Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню", - зазначив Єрмак.

Вас також можуть зацікавити новини: