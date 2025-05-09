Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.

У суботу, 10 травня, станція метро "Майдан Незалежності" тимчасово не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів і це пов’язано з проведенням офіційних заходів в Києві за участю іноземних делегацій. Про це повідомляє КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Тимчасові зміни пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів на державному рівні", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що обмеження триватимуть з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

Відео дня

Також наголосили, що у випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

Пасажирів просять врахувати зміни та завчасно планувати свої маршрути.

В КМДА попереджають, що протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.

Іноземні гості в Україні

Як повідомляв УНІАН, 9 травня європейські міністри і дипломати у складі делегацій 35 держав та Ради Європи прибули до Львова на День Європи.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітали главу європейської дипломатії Каю Каллас і європейських колег.

Візит розпочався зі вшанування на Личаківському кладовищі українських героїв, які пожертвували життям, захищаючи Україну від РФ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначав, що будуть дві важливі події - зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання основної групи (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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