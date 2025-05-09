Канцлер ще раз повторив твердження, що жодних домовленостей не має бути досягнуто без України.

Німеччина, Франція і Польща, а також інші партнери розробили проєкт спільної декларації щодо України.

Про це повідомив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише tagesschau. За словами Мерца, декаларація "багато в чому ідентична пропозиції про 30-денне припинення вогню", оскільки європейці підтримують цю ініціативу президента США Дональда Трампа.

Мерц зазначив, що РФ тепер змушена погодитися на більш тривале припинення вогню, яке має відкрити шлях до справжньої мирної угоди.

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Канцлер зазначив, що ЄС прагне "закінчити цю війну якомога швидше", але водночас зрозуміло, що "це не пройде повз голову України". Він сказав, що "українці мають брати участь" у будь-яких обговореннях.

"Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами. І ми готові чинити подальший тиск на Росію, якщо це необхідно", - висловив рішучість Мерц.

Канцлер зазначив, що, якщо Росія не піде шляхом справжніх мирних переговорів, Німеччина не зупиниться перед "подальшим посиленням санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та США".

Переговори щодо України

Учора ввечері віце-президент Джей Ді Венс заявив, що позиція США полягає в небажанні розпаду України.

"Ми хочемо, щоб Україна залишалася суверенною державою. Але Росія не може розраховувати на те, що їй дадуть територію, яку вона не завоювала. І це одна з речей, які вони заклали в той початковий мирний план", - зазначив Венс.

Раніше спецпредставник США по Україні Кіт Келлол заявив, що Київ погодився на всеосяжне перемир'я з Росією, запропоноване США, навіть із безліччю умов, які українцям не сподобалися. А ось Кремль ініціативу США відхилив.

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