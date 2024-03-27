Чим більше гравець проведе часу на спеціальній мапі, тим більше грошей надійде на відбудову Прибузької амбулаторії у Миколаївській області.

В одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite з благодійною метою детально відтворили Майдан Незалежності.

"Гуляйте Майданом Незалежності у Fortnite - відбудовуйте амбулаторію на Миколаївщині в реальному житті. Відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite є #TheDonationMap, де детально відтворено Майдан Незалежності", - зазначив у своєму Telegram-каналі віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров пояснив, що чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через UNITED24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

"Розповідайте про гру друзям, знайомим і долучайтеся до відбудови", - закликав віце-прем’єр.

Війна в Україні - міжнародна підтримка

Раніше дансько-американський актор Вігго Мортенсен, відомий за фільмом "Володар перснів", підтримав Україну. Він зʼявився на червоній доріжці кінофестивалю у Глазго у чорній футболці з українським тризубом. Так 65-річний актор висловив свою підтримку українцям.

Пізніше на відео для UNITED24 Мортенсен зазначив: "Ми підтримуємо українців у боротьбі проти російської агресії. Ми проти тих людей, які виправдовують цю агресію. Як у Росії, так і за її межами". Він також наголосив на важливості військової допомоги для України.

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