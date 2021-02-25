Авіакомпанія "Чеські авіалінії" (Czech Airlines) планує звільнити всіх 430 співробітників через наслідки пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє Seznam Zpravy.
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Європейська авіакомпанія з майже столітньою історією (була заснована в 1923 році) зважилася на такий крок через фінансові проблеми.
Раніше авіакомпанія запросила державну підтримку в розмірі 1,1 мільярда чеських крон (понад 51 мільйон доларів). Однак у Міністерстві транспорту, промисловості та торгівлі Чехії заявили, що не готові надати підтримку компанії.
Збитки авіакомпаній через пандемію
У 2020 році втрати авіакомпаній через пандемію склали 157 мільярдів доларів.
У травні 2020 року влада Німеччини заявила про плани виділити авіаперевізнику Lufthansa пакет допомоги на загальну суму 9 млрд євро.
Авіакомпанія МАУ в період з квітня 2020 по січень 2021 року повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.
У грудні 2020 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.
4 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів України розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі у період пандемії COVID-19.
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