Галузь є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу.

Кабінет міністрів України розробляє механізми підтримки вітчизняної авіаційної галузі в період пандемії COVID-19.

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Про це під час зустрічі з бізнесом EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ведемо розмову з авіаперевізниками, шукаємо шляхи, як їх підтримати. Зовсім пряма підтримка, як підтримували Lufthansa, у нас в бюджеті цього року, на жаль, не передбачена, але непрямі методи підтримки авіагалузі є, вони обговорені з авіаперевізниками», - сказав він.

При цьому прем'єр додав, що подібна підтримка повинна будуватися на принципах справедливості - щоб це робилося не на шкоду іншим галузям економіки.

Збитки авіакомпаній через пандемію коронавірусу

Авіаційна галузь є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу. Так, за прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA, тільки в 2020 році втрати авіакомпаній через пандемію можуть скласти 157 мільярдів доларів.

Багато західних країн з початку пандемії виділяли колосальні суми з держбюджету на підтримку своїх авіакомпаній. Зокрема, ще в травні 2020 року влада Німеччини заявила про плани виділити авіаперевізнику Lufthansa пакет допомоги на загальну суму 9 млрд євро. Кошти повинні були, зокрема, піти на підтримку технічної бази авіакомпанії в справному стані на період простою, виплату зарплат співробітникам і повернення коштів пасажирам за скасовані рейси.

Українські авіакомпанії в свою чергу залишилися без державної підтримки в період кризи. Крім труднощів з продовженням стабільного функціонування в умовах обмеженого пасажиропотоку і, як наслідок, величезних збитків, вітчизняні авіаперевізники зіткнулися з гнівом пасажирів, що справедливо вимагають повернути їм гроші за скасовані рейси. Ось тільки у авіакомпаній зараз таких грошей немає. Одна тільки авіакомпанія МАУ в період з квітня 2020 по січень 2021 року повернула пасажирам понад 26,5 млн дол.

У грудні 2020 року авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» закликала президента України Володимира Зеленського доручити уряду розробити програму дій з надання компанії поворотної фінансової допомоги (позики або стабілізаційного кредиту) з метою виплати заробітної плати співробітникам.

У січні 2021 року авіакомпанія звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути та затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб за наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

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Автори: Марина Григоренко, Дмитро Шварц