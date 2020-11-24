IATA прогнозує чисті збитки сектора в розмірі $118,5 млрд у 2020 році.

У 2020 році оборот авіакомпаній впаде більш ніж на 60% в порівнянні з 2019 роком, що є найгіршим роком за всю історію галузі, ураженої коронавірусною кризою.

Читайте такожАвіакомпанія SkyUp запускає рейсі з Києва до БерлінаПро це оголосила у вівторок Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Об'єднуюча 290 авіакомпаній організація заявила, що криза COVID-19 поставила під загрозу виживання авіаційної галузі. Сектор скоротив свої витрати в середньому на мільярд доларів на день у 2020 році і продовжуватиме накопичувати безпрецедентні збитки.

IATA прогнозує чисті збитки сектора в розмірі $118,5 млрд в 2020 році в порівнянні з передбачуваними $84,3 млрд в червні і чистий збиток у розмірі $38,7 млрд в 2021 році, що знову ж таки більше, ніж очікувалося в червні ($15,8 млрд), до другої хвилі коронавірусу.

"Ця криза - руйнівна і невблаганна", - сказав генеральний директор IATA Олександр де Жюньяк.

Організація кілька місяців пропонує ввести скринінгові тести при відправці пасажирів, щоб уникнути карантинних заходів після прибуття.

"Кордони повинні бути відкриті без карантинних заходів, щоб пасажири могли знову літати. Компанії повинні продовжувати використовувати свою ліквідність принаймні до четвертого кварталу 2021 року, тому не можна втрачати час", - додав він.

Як коронавірус вплинув на авіакомпанії

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Автор: УНІАН