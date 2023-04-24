Аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про скасування всіх відправлень.

Аеропорти Берліна і Гамбурга заявили про скасування рейсів у зв'язку зі страйком працівників Служби безпеки та наземних служб.

Як повідомляє Reuters, профспілка Verdi оголосила страйк працівників Служби безпеки до опівночі понеділка, 24 квітня, з вимогою підвищення заробітної плати.

Аеропорт Берлін-Бранденбург повідомив про скасування всіх відправлень. Графік деяких посадок також буде порушений. Представник аеропорту повідомив, що було заплановано відправлення близько 240 рейсів.

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Працівники приватної компанії Aviation Handling Services Hamburg (AHS), яка займається реєстрацією, посадкою та пошуком загублених речей для ряду авіакомпаній в аеропорту Гамбурга, також оголосили добовий страйк.

За повідомленням аеропорту, ні прибуття, ні рейси, що обслуговуються іншими компаніями, не повинні були постраждати.

AHS мав обслуговувати 84 із 160 рейсів, запланованих на 24 квітня.

Страйки та скасовані рейси

27 березня 2023 року в Німеччині відбувся масштабний страйк працівників транспорту, який назвали найбільшим за останні 30 років.

Страйк відбувся за ініціативою профспілки залізничного транспорту EVG та профспілки Verdi. Вона тривала добу і торкнулася роботи транспорту по всій країні.

У страйку взяли участь близько 350 тисяч працівників транспорту. Профспілка закликала збільшити зарплату працівникам на 10,5%, причому не менше ніж на 500 євро на місяць. Союз EVG виступав за підвищення заробітної плати працівникам німецьких залізниць на 12%, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

27 березня 2023 року в Ізраїлі на тлі масових страйків на знак протесту проти судової реформи скасовано Всі рейси з аеропорту Бен-Гуріон, що є головним аеропортом країни. Страйки були проведені на знак протесту проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта після того, як він закликав уряд заморозити законодавство про судову реформу.

До посадки були допущені тільки ті рейси, які на момент початку страйку вже перебували в небі.

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