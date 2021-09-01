Авіакомпанія Air France продовжила дію спеціальних правил, які дозволяють змінювати або здавати квитки без штрафів.
Дію спецправил продовжено до 31 березня 2022 року. Про це повідомляє Avianews.com.
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Air France дозволяє змінювати як дату вильоту, так і маршрут.
Авіакомпанія не стягує за це будь-яких зборів, але якщо ціна нового квитка виявиться вище, пасажиру виставлять рахунок на доплату.
Повернути квиток можна без штрафу, якщо такі правила передбачені тарифом.
В авіакомпанії відзначили, що якщо пасажир вилітає 10 жовтня, за поверненням або обміном квитка необхідно звернутися до 9 жовтня. При цьому не потрібно надавати якісь довідки або пояснювати причини відмови від перельоту.
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