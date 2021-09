"Бориспіль" увійшов до рейтингу найефективніших аеропортів Європи

Також "Бориспіль" увійшов до рейтингу The World's Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів четверте місце в рейтингу аеропортів з пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів. Про це повідомляє сайт аеропорту з посиланням на звіт за липень 2021, опублікований Міжнародною радою аеропортів. Читайте такожBrussels Airlines відновити рейсі між Києвом та Брюсселем "Команда аеропорту активно працює над залученням нових авіакомпаній і поліпшенням сервісів аеропорту. Так, в цьому місяці почала польоти до нас авіакомпанія Eurowings і 26 вересня після тривалої перерви відновить польоти Uzbekistan Airways. Тому чергове потрапляння до авторитетних рейтингів - закономірне", - зазначив Олексій Дубревський, генеральний директор Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Аеропорт "Бориспіль" у 2021 році: За чотири місяці 2021 року, з січня по квітень, "Бориспіль" увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСI Europe. Також "Бориспіль" увійшов до рейтингу The World's Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п'яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи. Автор: Олена Коваленко

