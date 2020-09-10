Водіям приготуватися: як в Україні техогляд зібралися повертати

Мінінфраструктури ініціює повернення обов’язкового техогляду, скасованого ще у 2012 році. Такий крок насторожив громадськість, оскільки відмова від техогляду була пов’язана, в першу чергу, з корупційною складовою при його проходженні.

Міністерство інфраструктури ініціює повернення в Україні обов’язкового техогляду для усіх видів транспорту, а не лише для комерційного, як це є зараз. Відповідний законопроект опублікований на сайті відомства. В документі зазначається, що повернення скасованого в Україні ще у 2012 році обов’язкового техогляду для всіх авто – одна з умов угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Пропонується зобов’язати легковики й вантажівки з масою до 3,5 тон проходити першу перевірку через 4 роки з моменту реєстрації, а потім кожні два роки. Не забули й про мотоцикли з двигуном об’ємом більше ніж 125 кубічних сантиметрів, які повинні будуть проходити перевірку кожні 2 роки.

Для комерційного транспорту майже нічого не зміниться. Автобуси, мікроавтобуси та спеціалізовані транспортні засоби, які перевозять небезпечні вантажі, як і раніше повинні будуть проходити техогляд через кожні півроку. Вантажівки й напівпричепи з вагою понад 3,5 тони - щорічно. А от таксі замість кожних двох років зобов’яжуть проходити техогляд щорічно.

Однак ці терміни втрачають актуальність у випадку перереєстрації автомобіля, зміні типу чи параметрів конструкції транспорту або після ДТП. В цих випадках, за задумом авторів законопроекту, потрібно буде пройти обов’язковий техогляд незалежно від дати попередньої перевірки.

Є також ті, кому не доведеться проходити техогляд. Це власники транспорту з максимальною швидкістю до 25 км/год, антикварних і спортивних машин, автомобілів з дипломатичною недоторканністю та тракторів й сільгосптехніки з об’ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів.

Новий вид техогляду

Автори законопроекту також пропонують запровадити новий вид технічного контролю - придорожній огляд, який складається з перевірки свідоцтва про придатність транспорту і візуальної оцінки стану авто. А також поглибленої перевірки у разі виявлення технічних недоліків. Тоді свідоцтво про придатність анулюється, у зв’язку з чим доведеться повторно проходити огляд.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки гендиректора Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури Сергія Александрова, придорожній огляд здійснюватиме не поліція, а працівники «Укртрансбезпеки», які роблять це і зараз щодо комерційного транспорту.

«А от щодо приватних авто порядок буде визначатися постановою Кабміну. Я думаю, що точно кілька років після прийняття закону придорожній контроль не буде стосуватися приватного транспорту. Адже інспекторів не так багато, щоб перевіряти всіх. Все буде залежати від кількості інспекторів та рішення Кабміну», - зазначив він в коментарі УНІАН.

Коли чекати змін?

Наразі дата введення обов’язкового техогляду для всіх авто в країні невідома. За словами Александрова, законопроект оприлюднений ще у лютому для громадського обговорення, а зараз він знаходиться в Міністерстві юстиції в очікуванні висновку. Після цього будуть узгоджувальні наради з центральними органами влади, потім законопроект буде подано до Кабінету міністрів, який має розглянути його і подати до Верховної Ради. Лише тоді своє слово мають сказати депутати.

«В наших планах, що лише до кінця 2020 року він буде зареєстрований в парламенті, а потім, мабуть, у 2021 році, має бути проголосований депутатами. Скільки часу знадобиться для цього - невідомо, але очікуємо, що за рік його приймуть», - зауважив керівник Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури Александров.

Варто зазначити, що наразі законопроектом передбачене відтермінування на рік деяких положень після підписання його президентом.

«Зокрема, це відповідальність за не проходження контролю і сам обов’язковий технічний огляд для приватних авто», - підкреслив Александров.

Тобто, якщо закон приймуть у 2021 році, то норма про обов’язковий техогляд запрацює лише у 2022 році. Але є ще один нюанс: в законопроекті передбачено, що пройти техогляд потрібно протягом двох років з моменту набрання законом чинності.

«Тобто, водії повинні будуть не одразу в один день бігти проходити техогляд, а впродовж двох років», - наголосив він.

Корупційні ризики

Цікаво, що техогляд профільне міністерство пропонує перейменувати на «перевірку транспорту на придатність до експлуатації», аби в українців це не асоціювалося з корупційним оглядом в Державтоінспекції.

Крім того, у новому законі обіцяють забрати цю функцію у МВС. Техогляд будуть проводити приватні пункти технічного контролю (ОТК), які мають необхідне обладнання і пройшли державну акредитацію. Наразі таких пунктів по Україні понад 800 і вони проводять огляд комерційного транспорту, розповідає Александров.

«На даний час ціна проходження огляду легкового авто складає від 500 до 1000 грн, в залежності від пункту. Адже вони самі встановлюють ціну. Вони будуть проводити огляд і приватного транспорту», - зазначив він.

При чому, під час техогляду авто здійснюється фотофіксація, тоді як до 2012 року, коли був обов’язковий техогляд, таких корупційних запобіжників не було, зауважив представник міністерства.

«Авто навіть не заїжджало в пункт огляду, а йому виписувався талон про проходження. Зараз усі транспортні засоби, які проходять огляд, фотофіксуються і заносяться в базу МВС, яке здійснює моніторинг. Після прийняття закону корупційні запобіжники будуть посилені – введенням відеофіксації», - підкреслив Александров.

Керівник компанії AUTO-Consulting Олег Омельницький вважає, що в Україні немає такої кількості контролерів, які будуть відстежувати терабайти відео.

«Можливим запобіжником є варіант - доступна ціна. Тоді ніхто не захоче давати хабар, а компанії ризикувати своєю репутацією», - зазначив він в коментарі УНІАН.

Також в законопроекті передбачена відповідальність інспекторів в пунктах технічного контролю. За словами Александрова, якщо інспектор підписав акт техогляду, а по камерах виявилося, що авто його не пройшло або були недоліки, то в такому разі він отримує штраф в розмірі близько 3000 гривень. Повторне ж порушення протягом року тягне за собою позбавлення на 5 років права бути інспектором.

Немає меж для досконалості

Експерти критично сприйняли законодавчі новації Мінінфраструктури. Адже існує ризик, що після введення обов’язкового техогляду українці отримають корупційну схему, яка діяла до 2012 року, зауважив Омельницький.

«Пропонується віддати перевірку приватним компаніям. Але там немає запобіжників проти корупційної системи», - переконаний він.

Також на думку експертів не зрозуміло, навіщо в законопроекті передбачено створення окремого органу - Ради, яка призначає компанії техогляду.

«Я вважаю, що немає потреби вигадувати колесо, а варто взяти європейську систему та адаптувати її до українських реалій. Провести техогляд сучасного Мерседеса якась невідома компанія не зможе. Наприклад, в Німеччині проводять сертифікацію компанії, які мають досвід та розгалужену мережу, яка є зручною для мешканців. Найвідоміша - TUV в якої є спеціалісти та обладнання», - зазначив Омельницький.

Тому в Україні, за його словами, було б оптимально, аби офіційним автомобільним дилерам дали право проводити техогляд по марках, за які вони відповідають.

«Вони знають специфіку авто і мають мережі по країні. Також, щоб не було монополізації, варто дозволити це робити іншим компаніям, які відповідають критеріям по обладнанню», - впевнений він.

З іншого боку, техогляд має бути виправданий з економічної точки зору, вважає експерт громадської кампанії «Європатруль» В'ячеслав Коновалов. «Для цього потрібна зацікавленість автовласника з одного боку і відповідального за збитки – страхової компанії – з іншого. Тому я вважаю, що в ідеалі потрібно зробити так: ти не пройшов техогляд – вартість страховки вища, а якщо пройшов, то дешевше», - вважає він.

Експерти вважають, якщо виконувати техогляд чесно, то з десяти мільйонів автівок, які є в Україні, техогляд не пройдуть близько двох мільйонів.

«В інших країнах, коли запроваджують подібні обмеження, перед цим запроваджували програми викупу старих авто. Таке було в Німеччині, Франції, Чехії. Більшість старих авто в Україні не відповідають нормам токсичності. В них немає каталізатора. Крім того, є питання по світлотехніці, тому що останні роки завозиться багато авто із США», - зауважив Омельницький, додавши, що на ці питання в законопроекті відповіді немає.

В цілому, посилення контролю за технічним станом авто позитивно відіб’ється на безпеці руху українськими дорогами. Проте, важливо, щоб контроль відбувався не лише на папері. Чи допоможе запропонована відеофіксація не допустити корупцію? Відповідь буде отримана після прийняття закону. Але точно можна сказати: в створенні нової лазівки для поборів автомобілісти точно не зацікавлені.

Олександр Куницький