Він каже, що розуміє "багато аргументів" перевізників.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що систему дозволів для українських перевізників необхідно відновити, оскільки вона "добре працювала".

Як пише PAP, під час засідання Сейму він сказав, що розуміє багато аргументів протестувальників на кордоні з Україною. "Наша делегація в Києві погодила деякі зміни, які, можливо, призведуть до того, що ці порожні вантажівки, що повертаються через кордон, будуть пропускатися, що вже в деякій мірі розвантажить пробку і цей протест", - сказав Моравецький.

Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури під час Ради Міністрів інфраструктури Євросоюзу отримав директиви, метою яких буде повернення до колишньої дозвільної системи, сказав прем'єр.

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Страйк на кордоні з Польщею: що відомо

Нагадаємо, що польські перевізники блокують прикордонні переходи з Україною з початку листопада. Вони вимагають відновити систему дозволів для українських транспортних компаній. Страйк планують проводити до січня 2024 року.

До протестувальників приєдналися і польські фермери. Тим часом міністр інфраструктури Польщі заявив, що Україна повинна виконати ряд їхніх вимог.

Як відомо, 4 грудня в Брюсселі має відбутися засідання транспортної Ради ЄС. Польща вимагає, щоб на порядку денному було обговорення наслідків угоди між Європейським союзом та Україною.

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