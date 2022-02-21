Повітряний простір над Україною залишається відкритим.

Україна, попри інформаційну напругу через можливе повномасштабне вторгнення російських військ, зберігає авіасполучення з усіма ключовими містами Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Наразі можу констатувати, що забезпечено авіасполучення України з усіма ключовими європейськими містами завдяки операційній комунікації між іноземними та українськими авіаперевізниками", - сказав він.

Також Кубраков наголосив, що повітряний простір над Україною залишається відкритим.

"Попри всі інформаційні атаки, небо над Україною залишається відкритим. На сьогодні ситуація в повітряному просторі України керована, стабільна. Безпека польотів забезпечується повною мірою. У нас є винятки – це ситуація над Чорним морем, де відбуваються незаконні навчання Російської Федерації, але це обмеження не є критичним для польотів над територією України", - сказав міністр.

Кубраков додав, що наразі кардинальної зміни динаміки польотів в Україну та з нашої країни немає.

За його словами, Міністерство інфраструктури веде переговори з авіакомпаніями щодо якнайшвидшого запуску додаткових рейсів на маршрутах, де іноземні авіакомпанії вирішили скасувати рейси.

Повітряна "блокада" - що відомо

13 лютого, українська авіакомпанія SkyUp повідомила, що лізингодавці вимагають від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу. Ситуація пов’язана з загрозою можливого зростання агресії Росії щодо України. У компанії SkyUp заявили, що тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого та очікують на вирішення ситуації.

В цей же день Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 16,6 млрд грн на гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній. Кошти будуть виділені Міністерству інфраструктури для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14 лютого до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання міністерства.

14 лютого в SkyUp заявили, що відновили продаж квитків на всі рейси.

17 лютого стало відомо, що через загрозу нового витка агресії РФ лоукостер Bees Airline на вимогу лізингодавців вивів літаки за межі України, але потім знайшов спосіб не скасовувати рейси.

У свою чергу німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що призупиняє всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 Лютого. Також польоти до Києва зупиняють Swiss Airlines і Austrian Airlines. У компанії повідомили, що рішення нібито було прийнято через коронавірус.

Пізніше стало відомо, що літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів у запланований п'ятничний рейс з Франкфурта до Львова, оскільки екіпаж злякався можливого розвитку війни.

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