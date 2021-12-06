Убиті дороги. Хто й чому знищує транспортні артерії України та що їх врятує

Україна ударними темпами ремонтує дороги. Наприклад, у 2022 році "Укравтодор" має освоїти 124 млрд гривень. Але чи покращить це стан транспортних артерій? Не факт. Адже перевантажені фури знищують дороги щодня, а порушників ловлять не часто.

Українські дороги, переважно, страждають від перевантажених фур. Щоб контролювати потік вантажівок, була створена "Укртрансбезпека". Вона зважує вантажівки на вагових комплексах та контролює, щоб вони дотримувалися усіх норм. Проте, хоча УТБ рапортує про перемоги, насправді їх не так багато.

Активіст Віктор Романенко розповідає "Грошам", що, наприклад, на одній з ділянок однієї з доріг, де потік автомобілів доволі щільний – 200 на добу, за цілий місяць (жовтень) затримали лише трьох порушників.

Не краща ситуація і в містах. Через неконтрольовані пересування вантажівок деякі київські мости "дихають на ладан" - арматура падає просто "на голови".

"Не всі мости розраховані на такі великі перевантаження. Міст метро в Києві – один з найстаріших. Там вже заборонено рух вантажного транспорту, можна рухатись лише легковому. Міст дійсно в дуже поганому стані", - розповідає "Грошам" інженер-конструктор Дмитро Макогон.

Перегрузи для багатьох далекобійників – звичайна справа. "Я приїжджаю до фермера, фермер мені завантажив 40, я кажу: "Вантаж 45! Я довезу! Машина потягне"", - розповідає "Грошам" водій Олег.

Але потім нерідко власники фур просто на дорозі зсипають велику частину вантажу, аби уникнути штрафів.

Втім, частіше водії просто об’їжджають "небезпечну" ділянку, адже у них є свої чати, у яких вони повідомляють один одного про поліцію та "Укртрансбезпеку" на дорозі.

Як з цим боротися? Зараз існують вагові комплекси, які мають зважувати фури. В ідеалі - кожна вантажівка має гальмувати перед таким комплексом і ставати на ваги. Якщо маса відповідає нормативам, автівка їде далі, якщо ні – штраф. Але все не так просто…

"Станом на зараз вагового контролю в Україні не існує", - розповідає "Грошам" експерт з міжнародних перевезень Віктор Берестенко.

Як розповідають далекобійники, вони просто знають, коли треба їхати і "небезпеки" на дорозі не буде!

"Трейдер замовляє дві ваги: 40 и 24 тони. Це причеп і автомобіль, плюс маса автомобіля. Я чітко знаю, що в цей день "Укртрансбезпека" стояти на дорозі не буде. І ніхто мене ніде не зупинить", - розповідає "Грошам" водій Олег.

"Мені потрібно перевезти 1000 тон вантажу з пункту А в пункт Б – я їду до керівника "Укртрансбезпеки", домовляюсь. "Ми записали твої машини, ми їх не будемо бачити, ми будемо відвертатись, а ти, будь ласка, їдь. У тебе "зелене світло"…"", - розповідає "Грошам" про працюючу схему активіст Віктор Романенко.

"Вартість такої послуги "зеленого коридору" становила близько 5-8 тис гривень за місяць", - додає експерт аграрного бізнесу Роман Сталстьон.

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Але навіть сьогодні існують відчайдухи, які намагаються домовитися на місці, а не віч-на-віч в кабінетах. Для таких є інший цінник. За словами водія-далекобійника Олега, зокрема, в Кіровоградській та Полтавській областях за 10% перегрузу треба заплатити 1 тис гривень. "Вище перегруз – вже інші розклади", - каже Олег "Грошам".

"Якщо ти поїхав попередньо не домовившись з ними, то вартість складає 2-3 тисячі гривень, іноді - 150-200 доларів", - додає експерт з міжнародних перевезень Віктор Берестенко.

"Гроші" побували на двох київських вагових комплексах і дізналися, що обидва не працюють. За словами охоронця на одному з них, робота починається, лише коли приїздять представники "Укртрансбезпеки". В іншому випадку зважування відбувається за бажанням… власника вантажівки.

"Якщо людина сама хоче зважитись, вона заїжджає", - каже охоронець "Грошам".

Чому ж на вагових комплексах немає "Укртрансбезпеки"? Її новий очільник, колишній поліцейський Євген Зборовський розповідає "Грошам", що така ситуація через брак кадрів: "Не вистачає людей, інспекторів, які могли б стояти на всіх вагових комплексах цілодобово".

Згадує і про хабарництво: "Ті ж пункти видачі дозволів, летять нам повідомлення, що десь там дозволяють собі інспектори продавати ці дозволи – банально, не оснащені навіть камерами відеоспостереження…".

Але де саме осідають корупційні гроші він сказати не може. Проте далекобійник Олег розповідає, що "найсолодша область – Дніпропетровська", а "начальник трансбезпеки – лояльна людина".

Частина грошей дійсно осідає у місцевих князьків, яких далекобійники і називають "лояльними". Їх чорна заробітна платня напряму залежить від кількості "зелених коридорів".

"Коли є дозвіл на функціонування цієї схеми, той, хто її погоджує, має отримати якусь фіксовану ставку: "За це ви мені в місяць 50, 200, 300 тисяч доларів"", - розповідає "Грошам" експерт з міжнародних перевезень Віктор Берестенко.

Щоб усьому цьому запобігти, з початку жовтня в Україні запрацювали ВІМ-комплекси. За допомогою вмонтованих у дорожнє покриття датчиків, комплекс вимірює вагу фури під час руху. Камера фіксує швидкість та габарити автомобіля. Усі отримані дані передаються в "Укртрансбезпеку". За словами далекобійника Сергія, який 15 років працює на вантажівках, ВІМ-система пришвидшила його пересування країною – тепер не потрібно ніде стояти і чекати на свою чергу. Він чесно проїжджає повз один з таких.

"Ось, бачте – проїхали. Навіть не помітно", - каже він.

Втім, зізнається, що водії в курсі, як обходити цю нову систему.

Ідея з ВІМ-ами наче чудова, вона має унеможливити спроби хабарництва, але це взагалі не заважає працювати старим схемам. На тисячі доріг України зараз встановлено приблизно 50 комплексів.

"Всі розуміють і бачать, де ці комплекси встановлені, - розповідає "Грошам" експерт з аграрного бізнесу Роман Сталстьон. - Ясно, що всі перевізники по місцях розуміють, де ці комплекси, і намагаються їх об’їхати".

Повний сюжет про те, хто і як вбиває українські дороги, чому не працюють зважувальні комплекси та чи можна взагалі перемогти перегруз, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Влад Блощинський

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