Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

Державна "Укрзалізниця" призначає додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ - Луцьк - Київ до Великодніх свят. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Розклад на 17 квітня в обох напрямках:

Київ → Луцьк: 07:21 – 13:00;

Луцьк → Київ: 16:29 – 22:17.

Зазначається, що проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

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В УЗ також відмітили, що маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом. Квитки вже можна придбати в застосунку, на сайті та в квиткових касах вокзалів.

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На період великодніх свят "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ - Одеса - Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня.

Крім того, УЗ забезпечить зручне пересадкове сполучення з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода, а також покращить пересадкові можливості з Кременчука до Карпат і Буковини.

Крім того, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на ряд транзитних поїздів до Чопа, а також компанія запустила додатковий поїзд до Трускавця, який матиме заплановані зупинки у Львові та Дрогобичі.

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