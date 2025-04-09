Квитки вже у продажу, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті, у мобільному застосунку УЗ та в залізничних касах вокзалів.

"Укрзалізниця" забезпечить зручне пересадкове сполучення з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода, а також покращить пересадкові можливості з Кременчука до Карпат і Буковини. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

В "Укрзалізниці" нагадали, що у зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп - Ужгород, компанія була змушена обмежити маршрут руху пасажирських поїздів Ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука до станції Мукачево.

"Задля мінімізації незручностей та гарантованої пересадки, для пасажирів відкрито попередній продаж по одному вагону на поїзди №59/60 Київ - Ужгород №45/46 Харків - Ужгород на дільниці Львів - Ужгород - Львів, які прямують дільницею через Самбір - Сянки", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що це дозволить зручно через Львів дістатися Ужгорода з Одеси (обираючи поїзд №12/11 Одеса - Львів), а також з Полтави та Кременчука (обираючи поїзд №125-129/126-130 Полтава/Кременчук - Мукачево).

"Укрзалізниця" також покращить пересадкове сполучення Кременчуцького регіону з Івано-Франківськом, Чернівцями, Яремчею, Ворохтою та Ясіня.

"З Кременчука, Хорола і Глобиного тепер зручно подорожувати на курортні напрямки та до обласних центрів Заходу України завдяки гарантованим пересадкам у Львові", - відмітили в УЗ.

Зокрема з поїзда №129/130 Кременчук - Мукачево - Кременчук гарантовано можна здійснити пересадку на поїзди №25/26 Одеса - Ясіня, №34/33 Ясіня - Кривий Ріг (для подорожей в обидва боки до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова-Буковеля, Ворохти, Ясіні) №116/115 Запоріжжя - Чернівці або №135/136 Одеса - Чернівці (для подорожей до Коломиї та Чернівців).

В УЗ додали, що квитки вже у продажу, зручно оформлюються за запитом з пересадкою на сайті, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та в залізничних касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

Українська залізниця призначає регіональний поїзд Чернівці - Львів на низку пікових дат, щоб забезпечити комфортні поїздки під час Великодніх свят. Зазначається, що на маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд.

З 10 квітня УЗ додасть певним поїздам зупинку по платформі Видубичі-Трипільські. Ця зупинка дозволить мешканцям лівобережних районів Києва зекономити час у поїздках.

Вас також можуть зацікавити новини: