Пасажирам порадили зберігати квитки, куплені в цей складний період.

Українська залізнична компанія "Укрзалізниця" все ще бореться з наслідками хакерської атаки. Пасажирам, які змушені стояти в чергах, щоб купити квитки, пообіцяли компенсувати незручності.

"Ми розуміємо, яких незручностей завдає нашим пасажирам відсутність онлайн-продажів квитків, тому хочемо хоча б частково компенсувати їх", - ідеться в повідомленні УЗ.

Що пропонують як компенсацію пасажирам із паперовими квитками, купленими в період хакерської атаки:

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безкоштовний доступ до платних залів очікування;

безкоштовний чай у поїздах.

Крім цього, в "Укрзалізниці" порадили зберегти паперовий квиток, щоб після відновлення системи отримати "компліменти", як вибачення за ситуацію, що склалася.

Також для задоволення високого попиту відкрили три додаткові каси в Києві, дві у Вінниці, одну у Львові. Зазначається, що каси працюють без технічних перерв та обідів.

Кібератака на "Укрзалізницю" - головні новини

23 березня "Укрзалізниця" повідомила про технічний збій у роботі онлайн-сервісів. Зазначалося, що не працює продаж квитків через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги. Також можливість купівлі квитків не працювала в застосунку "Армія+".

24 березня компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.

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