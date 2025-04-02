"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні поїзди до Чопа. При цьому запущено додатковий поїзд до Трускавця.
У пресслужбі компанії зазначили, що через будівництво колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом із 31 березня змінено маршрут деяких поїздів. Так, тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель - Ужгород, який забезпечував пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.
У зв'язку з цим пасажири можуть купити квитки зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні поїзди №27/28 Київ - Чоп і №749/750 Київ - Чоп.
Поїзд №27/28 Київ - Чоп - Київ забезпечує пересадки на поїзди, що прямують до Відня, Будапешта, Кошице та Братислави:
- Київ 19:57 - Львів 03:22 - Чоп 07:50;
- Чоп 22:38 - Львів 03:00 - Київ 10:01.
Поїзд №749/750 Київ - Чоп - Київ забезпечує пересадку на міжнародний поїзд №140/640 Чоп - Захонь - Чоп:
- Київ 13:23 - Львів 20:08 - Мукачево 23:55 - Чоп 00:48.
- Чоп 05:21 - Мукачево 06:21 - Львів 09:59 - Київ 16:41.
Крім того, запущено додатковий поїзд до Трускавця.
Так, поїзд №159/160 Київ - Трускавець курсуватиме в такі дати - 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня.
Графік:
- Київ 10:16 - Трускавець 19:37;
- Трускавець 09:03 - Київ 19:11.
При цьому заплановані зупинки у Львові та Дрогобичі.
Кібератака на "Укрзалізницю" - головні новини
23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки, через що не можна було купити квитки через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги. Наступного дня компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.
27 березня компанія відновила онлайн-продажі кви тків - продаж і повернення квитків на сайті та в застосунку на всі напрямки глибиною до 20 діб.
1 квітня "Укрзалізниця" відновила інтеграцію із сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті.