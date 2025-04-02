Українцям у квітні також буде простіше дістатися до популярного курортного міста.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на транзитні поїзди до Чопа. При цьому запущено додатковий поїзд до Трускавця.

У пресслужбі компанії зазначили, що через будівництво колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом із 31 березня змінено маршрут деяких поїздів. Так, тимчасово не курсуватиме через Чоп поїзд №368/367 Ковель - Ужгород, який забезпечував пересадки на міжнародні поїзди до Братислави, Будапешта та Відня.

У зв'язку з цим пасажири можуть купити квитки зі Львова до Чопа та Мукачева на транзитні поїзди №27/28 Київ - Чоп і №749/750 Київ - Чоп.

Відео дня

Поїзд №27/28 Київ - Чоп - Київ забезпечує пересадки на поїзди, що прямують до Відня, Будапешта, Кошице та Братислави:

Київ 19:57 - Львів 03:22 - Чоп 07:50;

Чоп 22:38 - Львів 03:00 - Київ 10:01.

Поїзд №749/750 Київ - Чоп - Київ забезпечує пересадку на міжнародний поїзд №140/640 Чоп - Захонь - Чоп:

Київ 13:23 - Львів 20:08 - Мукачево 23:55 - Чоп 00:48.

Чоп 05:21 - Мукачево 06:21 - Львів 09:59 - Київ 16:41.

Крім того, запущено додатковий поїзд до Трускавця.

Так, поїзд №159/160 Київ - Трускавець курсуватиме в такі дати - 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня.

Графік:

Київ 10:16 - Трускавець 19:37;

Трускавець 09:03 - Київ 19:11.

При цьому заплановані зупинки у Львові та Дрогобичі.

Кібератака на "Укрзалізницю" - головні новини

23 березня онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної кібератаки, через що не можна було купити квитки через застосунок і сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг і довідкові послуги. Наступного дня компанія ввела обмеження на продаж квитків у залізничних касах.

27 березня компанія відновила онлайн-продажі кви тків - продаж і повернення квитків на сайті та в застосунку на всі напрямки глибиною до 20 діб.

1 квітня "Укрзалізниця" відновила інтеграцію із сервісом "Армія+" для придбання квитків зі спецрезерву військовослужбовцями та моніторинг, а також автовикуп квитків у застосунку та на сайті.

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