Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

На період великодніх свят "Укрзалізниця" призначає додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ - Одеса - Київ. Про це повідомила пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

Так зазначили, що він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб "допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря або столиці".

"Із Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку - з Одеси - відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15", - сказано у повідомленні.

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Стверджується, що поїзд стане у нагоді не лише жителям столиці та Одеси, а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина - передбачено зупинки на даних станціях.

Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в залізничних касах.

Новини "Укразалізниці"

"Укрзалізниця" забезпечить зручне пересадкове сполучення з Одеси, Полтави, Кременчука до Ужгорода, а також покращить пересадкові можливості з Кременчука до Карпат і Буковини.

В компанії нагадали, що у зв'язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп - Ужгород, компанія була змушена обмежити маршрут руху пасажирських поїздів Ужгородського напрямку з Одеси, Полтави та Кременчука до станції Мукачево.

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