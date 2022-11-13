В "Укрзалізниці" пообіцяли швидко відновити пошкоджену колію та розбиті вагони.

Акціонерне товариство "Українська залізниця" анонсує, що скоро відбудеться запуск потягу до звільненого Херсона.

Як повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин у Telegram, він прибув до Херсона, аби оцінити пошкодження, скоординуватись з Збройними силами України та владою, а також організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсона.

"Розмінування йде швидко, але все ж займає час. Пошкоджену колію та розбиті вагони відремонтуємо швидко", – заявив Камишин.

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"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить скоро буде поїзд до Херсона", – додав голова правління "Укрзалізниці".

Деокупація Херсона

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес прогнозує, що після звільнення Херсона від окупантів українські військові зможуть завдавати ударів із HIMARS по позиціях росіян на підступах до Криму.

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