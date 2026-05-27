В Україні презентували перше таксі без таксиста: як працює технологія. Репортаж УНІАН

Вже зовсім скоро машини в усьому світі будуть їздити без водіїв. В Україні вже випробовують подібну технологію. Аби переконатися в тому, що майбутнє ближче, ніж нам здається, УНІАН вирушив до аеропорту Бориспіль.

Україна знаходиться на передовій технологій з виробництва бойових дронів і всі ми давно зрозуміли, що інновації - це не тільки про гроші та комфорт, але й загалом штука життєво важлива. Технологічно розвинуті країни мають вищий рівень життя і взагалі правлять світом.

Тож коли ти отримуєш запрошення на презентацію технології, яка в епоху твого дитинства могла бути тільки елементом науково-фантастичних фільмів, тобі хочеться це побачити зсередини. Машинка їде, а за кермом немає водія - і це не в якомусь Китаї, а у нас, в Києві. Дайте дві!

…Ентузіазм трохи згасає, коли керівництво пропонує запхати тебе в цю машинку в якості піддослідного кролика. Трохи. Забігаючи наперед: водій в салоні все ж був, але управляв не він. І все було добре, хоча на друге коло покататися не пустили. Проте давайте по черзі.

Тож, український онлайн-сервіс виклику таксі Uklon запросив журналістів, серед яких опинився і кореспондент УНІАН, на презентацію технології дистанційного керування, за принципом якої іздять, зокрема, роботаксі. Подія цікава та нетривіальна, тож автор цих рядків разом з оператором захоплено зібралися у дорогу.

Водіння на симуляторі

Презентація проходить на території аеропорту Бориспіль, куди переважна більшість киян мріє повернутися вже більше чотирьох років - з тих часів, коли над Україною ще було мирне небо. Погода гарна, і оператор за кермом поруч одразу починає згадувати "льотні" часи і розповідати різноманітні казуси при посадці на літак.

Паркуємося, проходимо реєстрацію, усміхнені дівчата видають нам бейджі. Весь персонал доброзичливий - радіють, що сьогодні в повітряну столицю повертається активність. Приїхали ми просто під самий початок реєстрації. Тож невдовзі після проходження стандартного для аеропортів контролю - байдуже, що він поки не працює, але точно запрацює скоріше, ніш хтось там собі в бункері думає - бачимо Систему.

Схоже на наворочений симулятор для комп’ютерних ігор. Сидить оператор, він же дистанційний водій - перед ним великий екран по центру і два бічних. Кермо, само собою. І величезна червона кнопка збоку. На жаль, не для запуску ракет по Кремлю - на той випадок, якщо машина перестане слухатися і треба буде її терміново загальмувати. Та давайте розбавимо розповідь розумними словами розумних людей.

"Як працює технологія. Є автомобільна базова станція і є комплект обладнання, який встановлюється на автомобіль. Він включає 6 камер, ряд сенсорів, модулі передачі зв’язку і комп’ютер від Nvidia. Базова станція оснащена трьома екранами. Перший поєднує картинку з трьох камер і формує панорамний огляд для водія. Два бічних екрани - це діджітал-дзеркала, але за якістю вони дають більше інформації, ніж фізичні бічні дзеркала автомобіля", - пояснює CTO Uklon Олександр Чумак.

При цьому довіряти такому дистанційному керуванню можна не менш, ніж живому водію за кермом, наполягає він.

"Передача даних від автомобіля до станції і навпаки відбувається з затримкою 30-200 мілісекунд. Для порівняння, реакція звичайного водія при простій перешкоді складає 400-600 мілісекунд, на непередбачувану ситуацію - більше однієї секунди", - додає Чумак.

Всю цю технологію ми одразу фільмуємо, і засипаємо оператора, якого звуть Віталій, купою питань. Він розповідає, що керувати автівкою дистанційно можна в радіусі до 4500 кілометрів - це дійсно вражає.

Якась панянка з організаторів не витримує: "Гей, хлопці, ви що робите? Вам все розкажуть після офіційної презентації і виступів спікерів!".

Нас загнали на місця в залі, починається офіційна частина. Виступають поважні люди з "Борисполя", "Київстару" та - цілком логічно - Uklon. Зробили потужну колабу: аеропорт надав плейс, оператор - зв’язок для дистанційного керування автівками, сервіс таксі - забезпечив решту.

Давайте трохи послухаємо спікерів.

"Майбутнє авіації та мобільності - за автоматизацією та діджиталізацією. Автономні шатли доставлятимуть пасажирів до бортів, а безпілотний транспорт зустрічатиме гостей на виході з терміналів", - вважає генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

А 20 років тому подібне тільки уявити можна було. Зараз віриш, що це вже буквально завтра.

"Дуже приємно бачити і розуміти, що інфраструктура аеропорту "Бориспіль" готова до запуску в будь-який момент. Будь-яка технологія автономного керування спирається на розгалужену професійну телеком-інфраструктуру всіх стандартів - не тільки LTE та 5G. Це майбутнє, яке чекає на нас не завтра, але вже за декілька років", - зазначає СЕО Київстар та голова Наглядової ради Uklon Олександр Комаров.

Гості хитають головами, особливо на перше речення - всі раді повернутися в "Бориспіль".

А от в укриття - не дуже. Але тривога змушує зробити перерву. Автор цих рядків навіть не сумнівався, що вона сьогодні знову пролунає.

Всі спускаються в безпечне місце, нам тут знімати не можна. Оператор скаржиться, що зараз засне і показує фотки кошенят.

Виходимо на поверхню майже за годину. Тож повертаємося до спікерів - тут дійсно про важливе.

Зокрема, те, що складовою програми дистанційного керування автівками є її інклюзивність - вона дозволяє стати водієм таксі людині з інвалідністю, з ампутаціями нижніх кінцівок, ветерану війни.

"У нас працює Дмитро, ветеран війни, доброволець, який отримав важке поранення під Авдіївкою. Він вже накатав багато годин і добре розуміється на цій технології", - каже СЕО Uklon Сергій Гришков.

Дмитро Биховченко, ветеран та водій, зазначає, що найбільше хоче повернутися на фронт та допомогти своїм побратимам.

Коли безпілотні таксі їздитимуть вулицями Києва

Однією з перших країн у Європі, яка почала впроваджувати безпілотний транспорт, стала Естонія, досвід якої допомагає впроваджувати нові технології в Україні.

"Ми запускаємо ремоут-драйвінг в партнерстві з естонською компанією Elmo (інноваційний розробник технологій для дистанційного керування автомобілями, - УНІАН), яка є нашим технічним провайдером. Вони на ринку з 2022 року", - розповідає CTO Uklon Олександр Чумак.

Водночас естонський кейс потребує адаптації в Україні через специфіку законодавства. В Талліні можна все, що не заборонено. В Києві для дистанційного керування потрібен окремий дозвіл.

Тож присутній на заході т.в.о. міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков від імені держави обіцяє посприяти "зеленому світлу" для дистанційних таксі. Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олександр Циборт погоджується, що першочергове завдання Мінекономіки зараз полягає в дерегуляції питання.

А заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов пропонує влаштувати в майбутньому тест-драйв пілотованих таксі просто на Центральному вокзалі.

Та щойно бюрократичні перепони будуть подолані - безпілотні таксі зможуть возити українських пасажирів, запевняють наші спікери. Втім конкретних часових проміжків не називають, зважаючи на складність питання.

Проте технологія дистанційного керування - це не лише роботаксі. Це й логістика, важка промисловість, будівництво, видобування - будь-яке середовище, де людська присутність обмежена, зазначає СЕО Uklon Сергій Гришков. В Україні ж її можна використовувати зокрема для розмінування та відновлення - саме для тих завдань, які пріоритетно важливі у військових умовах.

А наскільки ця технологія безпечна і чи можна їй довіряти? Автор цих рядків, не без тіні страху, перевірив це буквально на собі…

Відчуття в автівці

Тож, переходимо до практичної частини екзамену. Виходимо на парковку - і дійсно бачимо, як машинка без водія всередині спокійно собі рухається. Всі аплодують. Команда робить фото поруч з автівкою.

Денис Казван з Uklon, який виступає в ролі ведучого події, просить фоткати перед собою і у правий бік. Бориспіль - стратегічний об’єкт. Позаду - пасуться кози, але в тому напрямку фоткати не можна. І я ніколи вам не розкажу, чи хтось дійсно фоткав козочок. І ні, це був не я.

Потім починається головна частина презентації, заради якої зазвичай на них ходять журналісти. Тобто, фуршет. Індичка настільки ніжно приготована, що її можна ламати виделкою. Або просто я невихований і не взяв для цього ніж. Але не кажіть нікому про це.

Ми не просто смакуємо - ми чекаємо на свою чергу покататися на чудо-техніці.

Виходимо на фінішну пряму. Суворі дівчата з персоналу забороняють переходити дорогу перед машиною, на якій привезли попередню пару гостей. Тут з’являється т.в.о. міністра цифрової трансформації Борняков і робить точно те саме. Мій оператор дорікає дівчатам, чому вони не зробили зауваження поважному пану. Дівчата сміються. Класний хлопець він, мій оператор. Наступного разу я буду його знімати, а не навпаки - він набагато харизматичніший.

Під звук фанфар (насправді, ні) ми сідаємо в машину, якою дистанційно керують з місця презентації. Взагалі не страшно. По-перше, з нами сідає панянка з організаторів. По-друге, на місці водія сидить… водій. Він не кермує, але готовий перехопити управління в будь-який момент.

І по-третє, зі мною мій оператор. Який пару хвилин тому шуткував, що можна підбити лікоть дистанційного водія за пультом управління і подивитися, що з цього вийде.

Власне, все триває дуже швидко. Я встиг сказати пару слів на камеру, оператор знову щось пожартувати - і все, ми на місці… Що значить на друге коло не можна?!

Дякуємо організаторам, нас пригощають цукерками в дорогу, повертаємося до машини оператора. З’являється сонечко.

А далі я надсилаю звіт керівництву: "На території міжнародного аеропорту Бориспіль 27 травня відбулася презентація першого в Україні дистанційно пілотованого таксі від Uklon. Про це з місця події повідомляє кореспондент УНІАН"… А керівниця мені: "Ні, напиши людською мовою".

…Чи мені сподобалося? Безумовно, і з багатьох причин. Чи важлива ця технологія - безперечно. Чи з’явиться вона вже завтра або за рік? Точно ні, бо навіть з урахуванням швидкості Борнякова, коли він перебігав дорогу, державі ще треба попрацювати над законодавчими рамками, а Uklon - відшліфувати проект і запустити в маси.

Але ми трошки зазирнули в майбутнє - і воно гарне.

Андрій Каут, оператор - Євген Черевко