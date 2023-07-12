У першому півріччі цього року автомобілі китайського походження охопили 79% українського ринку електромобілів.

З січня по червень цього року українці придбали майже п’ять тисяч легкових авто, ввезених з Китаю.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, українці придбали 3,1 тис. нових та 1,8 тис. вживаних автівок.

Зазначається, що загалом автомобілі китайського походження охопили 12% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських автівок була лише 2%. При цьому абсолютною більшістю легковиків з КНР були електромобілі – 79%.

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Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження у першому півріччі 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 899 од.;

Dongfeng Honda M-NV - 495 од.;

Chery Tiggo 4 - 270 од.;

Volkswagen ID.6 - 168 од.;

Honda E - 146 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю у першому півріччі 2023 року:

Volkswagen ID.4 - 683 од.;

Dongfeng Honda M-NV - 374 од.;

Volkswagen ID.6 - 116 од.;

Tesla Model Y - 77 од.;

Honda E - 57 од.

Ситуація на ринку електромобілів в Україні

Як повідомляв УНІАН, українці за півроку придбали понад 12 тисяч електромобілів. З цієї кількості зареєстровано 2,8 тисяч нових та 9,8 тисяч вживаних автомобілів. Відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Тоді Топ-5 найпопулярніших нових електромобілів на українському ринку виглядав таким чином: Volkswagen ID.4 – 899 од.; DongFeng\Honda M-NV – 497 од.; Volkswagen ID.6 – 168 од.; Honda е – 146 од.; BMW iX – 87 од.

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