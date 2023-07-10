З цієї кількості зареєстровано 2,8 тисяч нових та 9,8 тисяч вживаних автомобілів. Українці з січня по червень цього року придбали 12,6 тисяч електромобілів.
Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.
Зазначається, що з цієї кількості було зареєстровано 2,8 тисяч нових одиниць авто та 9,8 тисяч вживаних. Частка нових машин в реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.
Топ-5 найпопулярніших нових електромобілів на українському ринку:
1. Volkswagen ID.4 – 899 од.;
2. DongFeng\Honda M-NV – 497 од.;
3. Volkswagen ID.6 – 168 од.;
4. Honda е – 146 од.;
5. BMW iX – 87 од.
Топ-5 найпопулярніших вперше зареєстрованих на українському ринку вживаних електромобілів:
1. Nissan Leaf - 1921 од.;
2. Volkswagen е-Golf - 940 од.;
3. Tesla Model 3 - 908 од.;
4. Volkswagen ID.4 – 724 од.;
5. Tesla Model Y – 637 од.
Покупка авто в Україні - деталі
Українці протягом минулого місяця придбали 17,3 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону та встановили найбільший показник за останні 10 місяців. Тоді найбільша частка в сегменті належала бензиновим авто – 43%. Далі йшли: дизельні – 35%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.
Топ-10 найпопулярніших моделей місяця в Україні: Volkswagen Golf – 1 тис. 461 од.; Renault Megane – 1 тис. 238 од.; Škoda Octavia - 880 од.; Volkswagen Passat - 716 од.; Nissan Leaf - 514 од.; Ford Focus - 407 од.; Nissan Qashqai - 384 од.; Volkswagen Touran - 380 од.; Volkswagen Tiguan – 304 од; Audi A4 - 292 од.