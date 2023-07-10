Частка нових машин в реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.

З цієї кількості зареєстровано 2,8 тисяч нових та 9,8 тисяч вживаних автомобілів. Українці з січня по червень цього року придбали 12,6 тисяч електромобілів.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно результату першого півріччя 2022 року, кількість електромобілів, що вперше реєструвались в Україні, збільшилась втричі.

Зазначається, що з цієї кількості було зареєстровано 2,8 тисяч нових одиниць авто та 9,8 тисяч вживаних. Частка нових машин в реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.

Відео дня

Топ-5 найпопулярніших нових електромобілів на українському ринку:

1. Volkswagen ID.4 – 899 од.;

2. DongFeng\Honda M-NV – 497 од.;

3. Volkswagen ID.6 – 168 од.;

4. Honda е – 146 од.;

5. BMW iX – 87 од.

Топ-5 найпопулярніших вперше зареєстрованих на українському ринку вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf - 1921 од.;

2. Volkswagen е-Golf - 940 од.;

3. Tesla Model 3 - 908 од.;

4. Volkswagen ID.4 – 724 од.;

5. Tesla Model Y – 637 од.

Покупка авто в Україні - деталі

Українці протягом минулого місяця придбали 17,3 тисяч вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону та встановили найбільший показник за останні 10 місяців. Тоді найбільша частка в сегменті належала бензиновим авто – 43%. Далі йшли: дизельні – 35%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця в Україні: Volkswagen Golf – 1 тис. 461 од.; Renault Megane – 1 тис. 238 од.; Škoda Octavia - 880 од.; Volkswagen Passat - 716 од.; Nissan Leaf - 514 од.; Ford Focus - 407 од.; Nissan Qashqai - 384 од.; Volkswagen Touran - 380 од.; Volkswagen Tiguan – 304 од; Audi A4 - 292 од.

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