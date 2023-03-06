Українці в лютому придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення.

Щодо показника лютого минулого року ринок нових електромобілів збільшився втричі, а порівняно з результатом січня цього року - додав 40%.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", в лютому українці придбали 413 нових авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Бестселером на ринку нових авто знову став Volkswagen ID.4. За місяць український автопарк поповнили 134 нових авто цієї моделі.

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Другий результат у Dongfeng (Honda) M-NV – 86 шт. На третьому місці Volkswagen ID.6 - 33 шт. четверта за популярністю модель - компактна Honda E-27 шт. замикає топ-5 лютневого ринку Mercedes - Benz EQC-16 шт.

"Всього з початку року в Україні було реалізовано 708 нових електромобілів, що на 164% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - підсумували в "Укравтопромі".

Ринок автомобілів в Україні

У січні 2023 року українці зареєстрували 11,5 тис. легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, які були в користуванні. У січні 2023 року українці придбали та зареєстрували близько 3 тис.нових легкових автомобілів. Було було зареєстровано більше 700 нових комерційних вантажних і спецавтомобілів.

Загалом у січні 2023 року український автопарк поповнився майже на 1,3 тис.електромобілів.

Порівняно з лютим 2022 року, ринок нових легковиків зменшився майже вдвічі, а щодо січневого результату поточного року - на 8%.

Українці у лютому придбали понад 2,7 тисячі нових легковиків.

"Укравтопром" склав топ-10 моделей легковиків, які користувалися найбільшим попитом на лютневому ринку.

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