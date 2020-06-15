Відновлення міжнародних авіарейсів в Україні: повільно та невпевнено

Нарешті, це все таки сталося: заборона на пасажирські регулярні міжнародні авіарейси з 15 червня офіційно знята.

Трохи раніше, а саме з 5 червня, мандрівники вже отримали можливість подорожувати літаками по Україні.

Проте з більшим нетерпінням багато українців чекали саме цього понеділка - шанс знову вирушити за кордон за допомогою цивільної авіації. Однаксвободи в пересуванні, яка була до карантину, очікувати не доводиться. Справа в тому, що деякі країни все ще не відкрили свої кордони для нас. Україна ж свої кордони відкрила, проте запровадила певні правила.

Згідно з рішенням уряду, для перетину державного кордону іноземці повинні обов'язково мати страховий поліс, який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію. Крім того, особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію. Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання COVID-19 становить понад 40 на 100 тисяч населення. Також, дозволяється екскурсійне обслуговування груп не більше ніж 50 осіб.

Подібні правила чекають і на українців, які летять закордон. Як повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, з 15 червня, подорожуючи до Великої Британії, потрібно буде посидіти 14 днів на карантині. Менш суворі правила запровадила Туреччина, куди можна буде потрапити без обмежень на кордоні, але з тестуванням по прибуттю.

А от подорожувати до Албанії та США українці можуть без обмежень на кордоні та без тестування. Це досить дивно з огляду на те, що Сполучені Штати займають перше місце за кількістю інфікованих COVID-19 у світі – більше 2,1 млн людей.

Куди безпечніше подорожувати до Тунісу, де за офіційними даними кількість інфікованих COVID-19 ледве перевищує 1000 осіб. Можливість відвідати цю країну буде відкрита з 27 червня. За словами Криклія, потрібно буде лише пройти тестування по прибуттю.

Більше напрямків для закордонних подорожей обіцяє середина літа. За умови нормальної епідемічної ситуації в Україні можна розраховувати на відкриття з 1 липня авіасполучення з Чорногорією та Грузією.

Обмеження з 1 липня обіцяє зняти й Європейський Союз. Але лише для громадян країн, де епідемічна ситуація схожа або краща, ніж у ЄС.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшко, критерії на сьогодні ще не затверджені на рівні ЄС.

«Але те, що ми знаємо в співпраці з нашими дипломатами та епідеміологами з країн ЄС, розглядається показник сорок активних випадків на 100 тисяч населення і рахується та кількість людей, яка в даний період часу хворіє на коронавірусну хворобу і відмінусовуються люди, які одужали та померли», - зазначив він.

За словами Ляшка, на сьогодні в Україні показник захворюваності складає 33 на 100 тис. населення. Тобто в разі, якщо ЄС прийме норму 40 на 100 тис. населення, то Україна «вписується» в епідеміологічні рамки.

Куди летіти

Таким чином, невідомо чи відбудуться червневі рейси до країн ЄС, про які вже заявили деякі авіакомпанії. А якщо й відбудуться - українці все одно не зможуть полетіти за кордон.

Так, авіакомпанія Austrian Airlines обіцала відновити регулярні рейси до Києва з 21 червня. Також про з 16 червня відновлення регулярного авіасполучення між Києвом та Франкфуртом заявила німецька компанія Lufthansa.

З 21 червня авіакомпанія Swiss Airlines пообіцяла рейси між Києвом і Цюріхом, а компанія Czech Airlines – рейси між Києвом і Прагою з 22 червня.

Про свою готовність відновити міжнародні рейси з 16 червня з аеропорту «Київ» повідомили авіакомпанії Belavia, LOT і Wizzair.

"Напрямки, за якими відновиться авіасполучення вже з 16 червня: Belavia - Мінськ, LOT - Варшава, Wizzair - Біллунд, Афіни, Берлін, Вільнюс, Нюрнберг, Ларнака, Відень, Бремен, Рига, Лісабон, Ганновер, Гданськ", - заявили в аеропорту.

Але наразі є великі сумніви, що оголошені рейси до ЄС відбудуться. На 15 червня з аеропорту «Київ» заплановано рейс лише від Мотор Січ: Київ – Запоріжжя.

А от аеропорт «Бориспіль» в понеділок планує обслужити набагато більше рейсів. Згідно з інформацією онлайн-табло аеропорту заплановані вильоти авіакомпанії МАУ в Кишинів, Остенде та Вільнюс. Щоправда ці рейси не є регулярними і квитки на них не продають.

Також авіакомпанія Windrose готується вилетіти до Дніпра, Одеси та Харкова. Крім того, в графіку зазначені рейси Belavia до Мінська, Air India до Ахмедабаду, KLM до Амстердаму, Flydubai до Дубаю, Israir до Тель-Авіву.

Однак багатьма з цих рейсів незможуть скористатися українці. Так, квитки в Ахмедабад, Дубай та Тель-Авів можуть купити лише громадяни цих країн, адже це спеціальні рейси для повернення іноземців додому.

Також українці не будуть допущені на рейс авіакомпанії KLM через заборону в’їзду до ЄС. Отже, єдиний міжнародний авіарейс, яким можуть скористатися українці 15 червня, – це рейс Київ – Мінськ авіакомпанії Belavia.

До слова, тим, хто планує летіти, дістатися головного летовища країни буде не важко. «Укрзалізниця» з 15 червня відновила курсування Kyiv Boryspil Express. Від станції Київ-Пасажирські поїзди відправлятимуться в 5:43, 6:30, 10:00, 16:56, 17:50, 20:14.

В перший день зняття заборони на міжнародні рейси полетіти за кордон зможуть і одесити. Хоча також лише в Мінськ з авіакомпанією Belavia. Також заплановані рейси до Києва авіакомпанії Windrose.

Більшу свободу пересування світом українці повинні відчути з 1 липня. Саме з цієї дати Ryanair має намір відновити польоти з України по більш ніж 20 маршрутами. Зокрема заплановано рейси і до Італії з чотирьох міст України - Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Загалом літній розклад лоу-коста включає 35 маршрутів з п'яти аеропортів України: 19 з аеропорту Бориспіль, сім з Львова, шість з Одеси, два з Харкова і один з Херсона.

Також із 1 липня Azur Air планує поновити чартерні польоти в Туреччину. Заявлено про два щоденні рейси – до Бодрума та Анталії з Києва, а також по одному рейсу на тиждень в Анталію із Харкова, Одеси, Запоріжжя та Львова.

З 1 липня планує почати міжнародні рейси до Мінську авіакомпанія "Мотор Січ".

А от найбільша українська авіакомпанія - МАУ закрила продаж авіаквитків на міжнародні рейси аж до 1 серпня.

За словами президента авіакомпанії Євгена Дихне, такий крок зроблений для того, щоб мати можливість призначити ті рейси, які компанія зможе виконати в поточній ситуації.

«Необхідно, щоб міграційний режим тих країн, з якими ми розраховували на пасажиропотік, був ослаблений конкретно для українців. І на сьогодні немає жодного документального підтвердження, що це зроблено. Є політичні заяви деяких країн, але ми чекаємо конкретних документів», - пояснив топ-менеджер.

Безпека перш за все

Ті, хто все таки зібрався подорожувати літаком, повинні бути готові до карантинних змін. Так аеропорт «Бориспіль» відновив роботу терміналу D на приліт і виліт всіх рейсів. Тобто, польоти авіакомпаній SkyUp і Ryanair, які обслуговувалися в терміналі F, будуть переведені в аеровокзальний комплекс D.

Згідно з новими правилами, доступ в термінал дозволений тільки в масках для працівників і пасажирів з квитками або посадочними талонами. Таким чином, зустрічаючі та проводжаючі в будівлю заходити не зможуть. Більше того, на в'їзді в аеропорт розташований контрольно-пропускний пункт Національної поліції, на якому поліцейські здійснюють температурний скринінг.

Тому ті, хто хоче встигнути на рейс, повинні з запасом планувати свій час на дорогу в аеропорт: можливі затори.Також на входах в термінал проводиться обов’язковий термоскринінг. Зокрема на одному вході вже встановлено стаціонарний тепловізор у вигляді окремої рамки.

За словами директора по стратегічному розвитку летовища Антона Борисюка, до аеропорту не впускають громадян з температурою 38 градусів і більше, а деякі авіаперевізники проводитимуть додатковий температурний скринінг при посадці в літак.

Інший український аеропорт – «Київ», який готується прийняти міжнародні рейси, також запровадив обов’язковий температурний скринінг для всіх пасажирів. Крім того, всі співробітники аеропорту і пасажири повинні бути в захисних медичних масках, а співробітники в рукавичках, і по можливості, в захисних окулярах.

В прес-службі аеропорту зазначили, що між співробітниками і пасажирами встановлено захисне скло, а також нанесена розмітка по дотриманню безпечної дистанції не тільки в зонах контролю, але і в місцях очікування. Діятимуть нові правила обслуговування в кафе і ресторанах аеропорту.

«Окрім того, встановлені дезінфектори і проводиться обробка всіх приміщень», – розповіли в аеропорту «Київ».

Відновлення міжнародних рейсів в Україні почалося не надто активно. Цьому є пояснення: багато країн ще не відкрили свої кордони для українців. Не дивлячись на це, вже з липня очікується значне збільшення рейсів та можливостей для нас полетіти за кордон. Головне завдання - утримати епідемію коронавірусу всередині країни під контролем.

Олександр Куницький