Дане рішення було ухвалено у зв'язку зі страйком співробітників, який розпочався о 3:30 ранку і триватиме до кінця дня.

Аеропорт Берлін-Бранденбург скасував всі пасажирські рейси, заплановані на сьогодні.

Як повідомляє DW, дане рішення було ухвалено у зв'язку зі страйком співробітників, який розпочався о 3:30 ранку і триватиме до кінця дня.

Як йдеться в повідомленні, рейси були або скасовані, або перенесені на інший час. Деякі рейси перенесені на четвер, 26 січня, і перенаправлені в такі аеропорти, як Дрезден та Лейпциг, багато пасажирів також були переброньовані на поїзди.

Відео дня

Страйк торкнеться близько 35 тисяч пасажирів, які мали пройти через аеропорт Берлін-Бранденбург. Аеропорт мав прийняти або відправити 300 рейсів.

Страйк був організований профспілкою Verdi з питання оплати праці. Профспілка вимагає підвищення зарплати співробітників аеропорту і наземних служб на 500 євро на місяць протягом 12 місяців в рамках колективного договору.

Однак під час переговорів роботодавці запропонували набагато довший контракт. Профспілка заявила, що очікує, що у страйку візьмуть участь до 1500 працівників.

Скасовані рейси:

27 червня 2022 року наземний персонал німецької авіакомпанії "Люфтганза" оголосив страйк. В аеропортах застрягли близько 134 тисячи пасажирів. Найбільше рейсів було скасовано в Мюнхені та Франкфурті-на-Майні. Профспілки вимагали підвищення зарплати майже на 10% або щонайменше на 350 євро для 20 тисяч робітників.

1 жовтня 2021 року 16 європейських авіакомпаній зобов'язалися надавати більш точну інформацію та виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.

Вас також можуть зацікавити новини: