16 європейських авіакомпаній зобов'язалися надавати більш точну інформацію і виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.
Рішення було прийнято за ініціативою Єврокомісії, яка ще в грудні 2020 року закликала авіаперевізників звернути увагу на проблеми з виплатами пасажирам на тлі пандемії коронавірусу.
Як зазначив комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, це хороша новина для споживачів.
"На ранній стадії пандемії деякі авіакомпанії пропонували пасажирам ваучери. Вони діяли проти правил захисту споживачів ЄС. Це було неприпустимо. Я радий, що більшість з них погодилися повернути ці ваучери", - зазначив він.
Як говориться у прес-релізу Єврокомісії, мова йде про авіакомпанії Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling і Wizz Air.
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За підсумками діалогу авіакомпанії взяли на себе наступні зобов'язання:
- повернення коштів пасажирам за квиток на скасований рейс протягом 7 днів;
- пасажирів будуть більш чітко інформувати про їхні права у разі скасування рейсу авіакомпанією;
- будуть повідомляти про різні варіанти компенсацій (взяти квиток на інший маршрут, повернути гроші або отримати ваучер);
- видавати ваучери будуть тільки в разі, якщо пасажир сам вибере таку опцію;
- пасажири, які забронювали рейс через посередника, зможуть звернутися в авіакомпанію і безпосередньо запросити відшкодування.
Крім того, національна влада вирішить, що робити з неврегульованою проблемою неповоротних ваучерів, які були нав'язані споживачам на ранній стадії пандемії.
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