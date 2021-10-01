Як зазначив комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс, це хороша новина для споживачів.

16 європейських авіакомпаній зобов'язалися надавати більш точну інформацію і виплачувати компенсації пасажирам у разі скасування рейсів протягом семи днів.

Рішення було прийнято за ініціативою Єврокомісії, яка ще в грудні 2020 року закликала авіаперевізників звернути увагу на проблеми з виплатами пасажирам на тлі пандемії коронавірусу.

Як зазначив комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, це хороша новина для споживачів.

"На ранній стадії пандемії деякі авіакомпанії пропонували пасажирам ваучери. Вони діяли проти правил захисту споживачів ЄС. Це було неприпустимо. Я радий, що більшість з них погодилися повернути ці ваучери", - зазначив він.

Як говориться у прес-релізу Єврокомісії, мова йде про авіакомпанії Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling і Wizz Air.

Читайте такожВ Україні з'явиться національний авіаперевізник: названо терміни

За підсумками діалогу авіакомпанії взяли на себе наступні зобов'язання:

повернення коштів пасажирам за квиток на скасований рейс протягом 7 днів;

пасажирів будуть більш чітко інформувати про їхні права у разі скасування рейсу авіакомпанією;

будуть повідомляти про різні варіанти компенсацій (взяти квиток на інший маршрут, повернути гроші або отримати ваучер);

видавати ваучери будуть тільки в разі, якщо пасажир сам вибере таку опцію;

пасажири, які забронювали рейс через посередника, зможуть звернутися в авіакомпанію і безпосередньо запросити відшкодування.

Крім того, національна влада вирішить, що робити з неврегульованою проблемою неповоротних ваучерів, які були нав'язані споживачам на ранній стадії пандемії.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла