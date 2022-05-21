Як "Укрзалізниця" стала помічником економіки та громадян під час війни

Жорстока війна Росії проти України зруйнувала звичний лад життя та змусила багатьох українців переїхати зі своїх домівок до більш безпечних міст. УНІАН з’ясовував, як "Укрзалізниця" в ці драматичні дні зайняла центральне місце в українській економіці, продовжує рятувати людей та відновлювати інфраструктуру з мільярдними втратами.

Російські окупанти не бажають існування українців і продовжують безжально руйнувати нашу землю. У такий скрутний час залізничники продовжують перевозити необхідні всьому світу українське зерно, вугілля, метали та безліч інших вантажів, що в умовах блокади українських портів стало критично важливим для нашої держави. Державна компанія "Укрзалізниця" також взяла на себе роль захисника та гаранта безпечних перевезень для всіх, хто так чи інакше зіткнувся із "руськім міром" і потребував евакуації у більш безпечні регіони.

За останні майже три місяці "Укрзалізниця" перевезла 3,8 мільйона пасажирів із сходу, півдня та центру на захід. Та 600 тисяч із заходу до сусідніх країн. Крім цього, всі ми є свідками того, як російські окупанти продовжують спроби знищити головні українські транспортні артерії - мости, дороги, колії. Це вимагає від залізничної компанії швидкими темпами, інколи під обстрілами, відновлювати зруйновану інфраструктуру.

"Ми навчились ремонтувати її оперативно. Як тільки закінчується тривога, ми оцінюємо пошкодження, ремонтуємось. І колійне господарство, і електропостачання, і мости. В нас є міст, який ми за 4 дні відновили – це міст в напрямку Чернігова. В нас є міст, який ми відновили за місяць рівно – міст в напрямку Ірпеня. І вся команда налаштована на те, щоб відновлювати інфраструктуру, як тільки закінчуються військові дії", - повідомив на прес-конференції на столичному вокзалі голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Велика залізнична міграція

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну державна залізниця стала єдиним порятунком для мільйонів українців, які були змушені тікати у більш безпечні міста. Здебільшого вони прямували евакуаційними шляхами на захід, звідки деякі виїхали до безпечніших країн під захистом НАТО.

Кореспондент УНІАН поспілкувався з киянкою Анною, яка зі своєю родиною залишила дім через бомбардування столиці та скористалася евакуаційним рейсом Київ - Львів. Її родина виїхала на 11 день війни, коли на початку березня був пік програми евакуацій, та "Укрзалізниця" кожен день безкоштовно перевозила близько 200 тисяч охочих виїхати у більш безпечні міста України.

За її словами, на вокзалі був натовп людей, і не всі мали змогу одразу сісти в потяг. Проте цій родині пощастило та після чотирьох годин очікувань на вокзалі, вони зайшли у вагон. "Деякі батьки відправляли своїх дітей самих. Були навіть діти трьох, п’яти років, яких садили, а батьки з ними не їхали. У вагонах люди спали на підлозі, лежали. Але ми сиділи, нам пощастило. Все було забито по 8-10 людей на чотири місця", - згадує Анна.

Наразі вона перебуває за кордоном, але планує якнайшвидше безпечно повернутись додому, в Київ. Подорож до української землі, зрозуміло, знову буде за допомогою "Укрзалізниці".

"Найбільше зараз людей їде із заходу в Київ. У нас майже всі такі рейси заповнені на понад 95 відсотків. Щодня у Київ повертається тільки залізницею не менше 11 тисяч осіб. За травень ми перевезли більше 250 тисяч пасажирів, з яких евакуаційними поїздами – тільки 10 тисяч", - зазначив голова правління "Укрзалізниці".

Все більше людей користуються рейсовими потягами, що дозволяє поступово закінчувати евакуаційну програму, тому залізниця продовжує її тільки з напрямку Донбасу. Там залишається один евакуаційний потяг з Покровська.

Наразі "Укрзалізниця" відновила роботу майже половини всіх квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії. Також українці можуть купити квитки за звичною ціною через різні онлайн сервіси.

"Війна це, звичайно, не час якось спекулювати. Всі ці місяці "Укрзалізниця" всі евакуаційні рейси відпрацювала абсолютно безкоштовно. Якоїсь зараз індексації, підвищення цін на квитки не йдеться. Жодним чином, незважаючи на подорожчання палива чи якісь інші фактори, ми в залізниці ціни для пасажирів не підвищували", - зазначив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Однак незрозуміло, як довго залізниця зможе утримувати ціни на пасажирські квитки в умовах, коли зростає їх собівартість і підвищується інфляція.

Підрахунок втрат

Кожного дня українська транспортна інфраструктура зазнає втрат через рашистську навалу, яка продовжує руйнувати все на своєму шляху. Тому залізниця, як ключове сполучення порятунку життів українців та головний перевізник вантажів у країні, стала для окупантів ціллю номер один.

За оцінками міністра інфраструктури Олександра Кубракова, Україна на середину травня втратила 23 відсотки національної залізничної мережі. Міністр деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, зокрема зазначивши про втрату 6,3 тисяч кілометрів головних колій та 41 зруйнований залізничний міст.

Аналітичний центр при Київській школі економіки (KSE Institute) підрахував, що втрати саме залізничної інфраструктури та рухомого складу з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, сягнули майже 3,6 млрд доларів.

Проте голова "Укрзалізниці" зазначив, що компанія поки не рахує втрати в грошах, оскільки російські війська продовжують обстріли, та наразі існують території, на які компанія не має доступу і не може оцінити збитки та розпочати відновлювальні роботи.

"Ми всі пошкодження нашої інфраструктури фіксуємо і подаємо в Кабмін. А Кабмін з цими даними вже робить декілька операцій. Одна, наприклад, гарантування арешту російських активів за кордоном, щоб у випадку, якщо буде знайдено механізм, можна буде компенсувати ці збитки. Ми не рахуємо поки що ці збитки в грошах, тому що російські війська продовжують обстріли. Є території, які ми не можемо перевірити на ступінь пошкодження. І в грошах ми порахуємо тільки після закінчення активної бойової фази", - зауважив Олександр Камишін.

Крім очікуваного арешту російських активів за кордоном, влада прийняла рішення конфіскувати рухомий склад, що знаходиться на території нашої країни, який належав компаніям Росії та її спільника Білорусі.

"На сьогодні у нас приблизно 17 700 вагонів було тимчасово заарештовано, і зараз вирішується юридичне питання, щоб їх конфіскувати. Ці вагони, в тому числі вантаж, який знаходиться в них, це для того, щоб компенсувати той збиток нашій інфраструктурі, який був завданий і продовжує завдаватися країнами агресорами", - сказав заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов.

Виклики "залізної економіки"

В мирний час значна частина української зовнішньої торгівлі йшла через морські порти, які зараз заблоковані окупантами. Кривава війна все змінила, і тепер головний транспортний тягар покладений на плечі вітчизняних залізничників. Найближчими місяцями перед залізницею стоятиме найважливіше завдання – вивезти зібраний в Україні врожай зерна за кордон, виконавши експорті контракти. За оцінками експертів, у найближчі місяці Україні потрібно вивезти за кордон близько 20 мільйонів тонн зернових.

"Тими можливостями, які є зараз, ми не впораємося, є сподівання, що на політичному та міжнародному рівнях це питання вирішиться. Зокрема, можна прийняти неординарні рішення, щоб вивезти продукцію залізницею", - сказав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Транспортний експерт та колишній заступник голови Мінінфраструктури Віктор Довгань також підтвердив, що залізничникам треба готуватися до значного збільшення обсягів перевезення експортних вантажів.

"По суті, ми маємо дуже мало часу, попри обстріли в нас йде посівна і буде урожай. Можливо, не такий масштабний, як минулого року, але він теж буде величезний. І якщо ми зараз не зможемо вивезти залишки, то у вересні буде колапс. Тому часу є 3-4 місяці", - вважає експерт.

За даними "Укрзалізниці", безпосередньо перед повномасштабною агресією компанія перевозила 700 тисяч тонн вантажів на добу. Проте в перші дні війни перевозка впала до 150 тисяч тонн. На сьогодні цифри, завдяки відновленню економіки, зросли до 300-310 тисяч тонн на добу. Додамо також, що за перший квартал 2022 року тарифи на вантажні залізничні перевезення, за даними Держстату, зросли на 25 відсотків, а тарифи на перевезення зерна зросли на 15 відсотків.

Герої залізничники

Напередодні військового вторгнення Росії в Україну, рядові працівники залізниці, виходячи на роботу, не знали, що минуле життя залишиться позаду та прийдеться рятувати своїх співвітчизників. Більшість залізничників не мали попереднього військового досвіду, але зараз опиняються в найгарячіших точках під час обстрілів рашистів.

В "Укрзалізниці" працює 234 тисячі осіб, з яких 152 тисячі знаходяться на своїх робочих місцях. Невелика частина працівників працює дистанційно – 2,4 тисячі осіб. Майже тридцять тисяч працівників знаходяться або на тимчасово окупованих територіях, або не планують виїжджати до інших місць, де компанія може запропонувати роботу.

"В нас є 6,5 тисяч працівників, які призвані до лав ЗСУ та 800, які долучились до територіальної оборони. І є 9 тисяч працівників з якими втрачено зв’язок. Ми сподіваємось, що цей зв’язок буде відновлено найближчим часом, і ми зможемо повернути їх до роботи. На сьогодні 130 працівників залізниці загинули та 167 поранені, троє продовжують залишатися в полоні", - повідомив голова правління "Укрзалізниці".

Окремою важливою сторінкою діяльності української залізниці під час війни, є організація логістичної системи доставки гуманітарної допомоги тим громадянам, хто її потребує. "Укрзалізниця" доставила понад 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги в пасажирських потягах та транспортувала понад 3 тисяч вантажних вагонів.

Ще однією новою функцією національної залізниці стало налагодження дипломатичного сполучення між західним кордоном та Києвом. Наразі, щоб доїхати до столиці України, державними потягами скористалися більшість лідерів та провідних політиків країн ЄС, США, Великої Британії та Канади.

Україна продовжує свій героїчний спротив, невпинно нищить окупантів та неодмінно переможе в цій війні. Знайдеться місце у цій боротьбі і для української залізниці.

Дмитро Петровський