У зв'язку з антиросійськими санкціями "Аерофлот" почав зазнавати труднощів із заміною пошкодженої обшивки на нову.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, агресор почав відчувати серйозні проблеми із запчастинами до літаків "Аерофлоту".

Як повідомляє "Авіаторщина", два Boeing 777 літають без панелей обшивки крила.

Йдеться про панелі для доступу до механізмів прибирання та випуску предкрилка і комунікацій, що знаходяться в лобовому обтічнику крила.

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В "Аерофлоті", ці панелі з літаків знімаються тільки через пошкодження, наприклад, внаслідок зіткнення з птахами. Потім вони підлягають заміні або ремонту. Можливість відновлення та її ступінь до вторгнення Росії в Україну визначав розробник літаків. У разі неможливості відремонтувати панель, перевізник ухвалював рішення щодо покупки нової.

У зв'язку з антиросійськими санкціями "Аерофлот" почав зазнавати труднощів із заміною пошкодженої обшивки на нову.

Він змушений був зосередитися на відновленні панелей власними силами, при цьому на час ремонту борти продовжують виконувати рейси.

Війна в Україні та ситуція з російським "Аерофлотом"

У березні 2022 року світові авіагіганти Boeing і Airbus припинили роботу в РФ, через що виникла нестача запчастин для ремонту літаків. Виникли проблеми зі страхуванням літаків, що використовуються російськими авіаперевізниками.

Європейські країни, а також США, Канада і ряд інших зупинили дію сертифікатів придатності літаків російських авіакомпаній.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

У листопаді 2022 року близько 50 літаків "Аерофлоту" перебували в простої, а половину з них розібрали на запчастини.

У березні 2023 року повідомлялося про те, що в Росії з декількох літаків збирають один. Щоб продовжувати роботу, російські перевізники закуповують запчастини в" дружніх " країнах і переставляють компоненти з одного літака на інший.

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