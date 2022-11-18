У "Аерофлоту" не вистачає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів та двигунів.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 50 літаків "Аерофлоту" знаходяться в простої та не виконують польоти.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, фактично в постої знаходиться більше чверті авіапарку компанії країни-агресора, при цьому частину літаків вже розібрали на запчастини.

Як йдеться в повідомленні зараз 25 бортів "канібалізують". "З них вже знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

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Ще 18 бортів знаходяться на техобслуговуванні та чекають на ремонт. Щоправда, чекати вони можуть довго — у "Аерофлоту" не вистачає предкрилок, фар, допоміжних силових установок, повітрозабірників, кисневих генераторів та двигунів", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що є проблема з гальмівними пристроями: на складі авіакомпанії лише по кілька подібних деталей для різних типів літаків.

"Один з "Боїнгів-737", наприклад, стоїть на зберіганні через розлиту в багажному відділенні ртуть. Його європейський колега "Ейрбас-350" не може злітати та сідати через відсутність запасних коліс. Ще частину машин (чотири "Ейрбаси") передають лізингодавцю з 2020-2021 року, а три літаки з авіапарку просто заарештовані й не можуть виконувати польоти", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та крах російського авіапарку:

Після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та низка інших країн запровадили антиросійські санкції, які потужно вдарили по цивільній авіації Росії.

Зокрема, Євросоюз закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а більшість авіаперевізників світу припинили літати в Росію. Крім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ.

Як результат, у першому кварталі 2022 року російські авіакомпанії зазнали рекордних за останні вісім років збитків, які досягли 61,1 мільярда рублів (близько 1 мільярда доларів за нинішнім курсом). При цьому збиток за той самий період 2021 року оцінювався в 33,3 мільярда рублів, а у 2020 році, коли через пандемію COVID-19 авіарейси були обмежені або скасовані - 55,5 мільярдів рублів.

28 березня 2022 року закінчився крайній термін для російських авіакомпаній, які мали повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $ 10 млрд. Російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть залишити територію РФ.

У червні видання Washington Post повідомляло, що російські авіакомпанії відмовляються повернути понад 400 лізингових літаків.

1 серпня пілотам літаків у РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

26 вересня 2022 року стало відомо про те, що російські авіакомпанії виключили з найпрестижнішого рейтингу.

4 жовтня 2022 року найбільша лізингова компанія світу подала позов через вкрадені Росією літаки.

17 жовтня у Єйську на житловий будинок впав надзвуковий винищувач бомбардувальник Су-34. Тоді загинули 15 людей, пілотам вдалося врятуватися.

23 жовтня сталася нова авіакатастрофа - в російському Іркутську на житловий будинок впав винищувач Су-30, який вилетів з авіазаводу. Загинули двоє пілотів, які не встигли катапультуватися.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційним вбивцею своїх пасажирів і пілотів.

3 листопада 2022 року в Іркутську у пасажирського літака А320 "Уральських авіаліній" при посадці лопнули шини. На борту перебували 83 пасажири та шість членів екіпажу.

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